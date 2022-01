Birne, Schnaps und Ketchup

Kinder, wie die Zeit vergeht und damit auch der Anspruch an die Mahlzeiten. Meine Kollegin Alexandra Ritter erzählt, wie sie eines ihrer Lieblingsessen an ihre neuen Gewohnheiten angepasst hat: „Als Kinder der 70er- und 80er-Jahre haben wir Hawaii- oder Birnentoast geliebt. Schön dick Butter auf eine Scheibe Toast, zwei Scheiben Kasseler, eine Scheibe Dosen-Ananas und obendrüber Scheiblettenkäse. Beim Birnen-Toast, die Birne natürlich auch aus der Dose, wurde dann Kasseler gegen Kochschinken getauscht. Für die Erwachsenen gab es einen Schuss Williams-Birnen-Schnaps auf die Toastscheibe, bevor sie in den Backofen kam; beim Hawaii-Toast war es ein ordentlicher Schuss Kirschwasser.

