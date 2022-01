Manchmal bin ich ein Messi. Ich horte Dinge, die es nicht zu horten wert sind und die bereits bei Erhalt ins Nirwana gehört hätten. Manchmal horte ich allerdings auch Dinge, die nach Jahrzehnten wiederentdeckt werden und sich als spektakulär erweisen. So geschehen am Wochenende im Kinderzimmer meines Elternhauses. Ich stieß in einem verstaubten Schuhkarton unter meinem Bett auf mein pinkes Tamagotchi. Meine Freundin Majumi hatte es mir in den 1990er Jahren geschenkt und 25 Jahre später hat es tatsächlich noch funktioniert (es gibt sie übrigens auch wieder neu zu kaufen). Also erweckte ich das virtuelle Küken zum Leben, taufte es auf Wunsch meiner siebenjährigen Tochter auf den Namen Piepsi und versuchte, es großzügig, ja gluckenhaft zu versorgen. Ich stopfte Piepsi mit Küchlein voll, spielte mit meinem kleinen Freund und entsorgte die dampfenden Kackhaufen. Ich gab mir richtig Mühe. Doch all meine Liebe und Zuneigung scheinen nicht ausgereicht zu haben. Schon nach kurzer Zeit zeigte der Totenkopf auf dem Bildschirm an, dass Piepsi das Zeitliche gesegnet hat. Schnief. So bleibt mir nur noch eins zu sagen: Ruhe in Frieden, kleiner Piepsi!