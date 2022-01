Nehmen wir einmal an, meine Herren, der eigene Geburtstag stünde vor der Tür. Lässt Sie völlig kalt, solange es kein runder ist? Und große Partys sind eh nicht Ihr Ding? Okay, akzeptiert. Doch erzählen Sie mir nicht, Sie würden sich nicht trotzdem über den einen oder anderen Glückwunsch freuen. Na los, raus mit der Sprache! Sehen Sie. Sag ich’s doch. Aber, was ich auch immer sage: Von nichts kommt nicht. Oder: Wie du mir, so ich dir. Oder: Wie es in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Oder: Wer anderen eine Grube… Nein, sorry! Das passt jetzt nicht. Na, jedenfalls: Wenn Sie also an Ihrem Ehrentag zum Briefkasten schlurfen, selbigem lediglich einen Geburtstagsgutschein über 10 Euro vom Otto-Versand, einen zweiten über einen „außergewöhnlichen Herren-Duft“ von Yves Rocher „Homme“ (einlösbar in Ihrer Filiale) sowie die allerherzlichsten Segenswünsche Ihrer Krankenkasse samt vorausgefülltem Vertragsformular für eine Zahnzusatzversicherung entnehmen – ja, meinetwegen auch noch den Handzettel, mit dem der Schrotthändler seine nächste Sammlung annonciert – dann wird es höchste Zeit, das Ruder herumzureißen. Wie? Ja, Herrgott, das liegt doch auf der Hand. Schauen Sie mal, wer dieses Jahr sonst noch so alles Geburtstag hat und schreiben Sie zu gegebener Zeit selber ein paar nette Zeilen. Säen und ernten, geben und nehmen. Sie wissen schon.