Kürzlich las ich, dass zur echten – also zur wirklich originalen – französischen Küche die Pommes soufflés gehören. Nun, in Deutschland kennt man diese Spezialität auch, aber unter solch schmucklosen Namen wie „Polsterkartoffeln“ oder „Kissenkartoffeln“. Die in Scheiben geschnittenen Kartoffeln werden zweimal in Fett gebacken. Im ersten Backgang erhalten sie ihre Farbe, im zweiten, wenn sie abgekühlt sind, gehen sie auf wie ein Kissen. Wesentlich amüsanter als eine zwiefach frittierte Kartoffelscheibe ist die Legende zur Erfindung der Pommes soufflés. Wie so oft handelt es sich um ein Missgeschick beziehungsweise eine Verlegenheit, in die ein Koch geriet. Man schrieb das Jahr 1837, als die Bahnstrecke Paris-Saint Germain – sagenhafte 22 Kilometer – eröffnet wurde. Zur ersten Fahrt waren geladene Gäste (wer sonst?) zugestiegen, die am Ende der Strecke ein exquisites Menü erwarten durften. Der Name des dafür verantwortlichen Küchenchefs ist nicht überliefert, aber dafür war er wohl eines der ersten Opfer einer Zugverspätung. Auf diesen 22 Kilometern geriet der Zug möglicherweise ins Bummeln und der Küchenchef hatte die gebratenen Kartoffeln schon fertig. Allerdings waren die jetzt kalt. Kurzerhand gab er die Kartoffeln zum Warmmachen zurück in die Pfanne und musste zusehen, wie sich die Dinger aufblähten. Die Gäste ließen sich amüsiert erklären, dass dies die neuartigen Pommes soufflés seien. Wie reichhaltig könnte die deutsche Küche sein!