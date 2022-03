Zu den Worten, die man sich nur schwer herleiten kann, gehörte für uns der Begriff „Imbiss“. Bereits als Schüler (1. Klasse) haben wir das Wort nicht kapiert, denn an diesem Imbiss konnte man stehen und einen solchen essen. Also am Imbiss den Imbiss. Würstchenbude war ja verständlich. Hähnchenbraterei auch, Feldküche, Pommesbude. Und Imbiss. Imbiss kann ja alles sein. Vom Fischbrötchen bis zum belegten Brötchen, Hauptsache, man konnte dabei stehen. Also schlussfolgerten meine Freunde und ich seinerzeit, muss Imbiss irgendwie „stehen“ bedeuten. Also jedenfalls das „Im“, denn der „biss“ war ja selbsterklärend. Es könnte, so mutmaßten wir, eine Abkürzung der Erwachsenen sein für: Im Stehen den Biss(en) essen. Es war völlig klar, dass dieser Satz unmöglich war. Wer sagt schon: Komm, wir gehen dahinten zum Im-Stehen-den-Biss(en)-essen. Völlig verständlich, dass man Imbiss sagt. Oder?