Es gibt kompliziertere Küchengeräte als Dosenöffner. Unserer ist mechanisch und babyleicht zu bedienen. Er hat eine runde Schneide, die man am Büchsenrand ansetzen muss. Dreht man am Drehgriff, treibt das Getriebe das Scheibchen einmal um den Büchsenrand herum. Deckel ab, fertig. Die Bedienung ist selbsterklärend. Finde ich. Welche Öffnungserfolge sollte man denn mit dem handschmeichelnden, abgerundeten Plastikdrehknubbel am Büchsenrand erzielen? Oder mit dem zangenförmigen Plastikgriff? Kloppte man damit auf der Dose herum, würde allenfalls das Plastik splittern. Die Dose bliebe dicht. Auch die schräge Stellung der kleinen Schneidescheibe ermöglicht nur die eine sinnvolle, weil dosenöffnende Ansetzung des Küchenhelfers am Dosenrand. Dachte ich jedenfalls. Ich hätte geschworen, dass es keine Dosenöffnerbedienungsanleitungen gibt. Weil es derer eben nicht bedarf. Seit kurzem weiß ich, dass es das Erklärvideo „How to use a can opener“ auf Youtube auf 2.341.218 Aufrufe gebracht hat. Davon kann manche lustige Hauskatze nur träumen. Einer von den 2, 34 Millionen war – in meiner Küche, im Angesicht eines Rezepts, welches Dosentomaten forderte, und in Abwesenheit von Mutti – mein Sohn.