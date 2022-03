Neulich im Linienbus nuschelte ein Mann seiner Gesprächspartnerin durch seine Schutzmaske zu, dass er sie schick zum Essen mit allem Pipapo einladen würde. Vorausgesetzt, er hätte sechs Richtige im Lotto. Die Chancen auf eine kulinarische Sensation stehen für die Dame damit 1:139.838.160. Sie schien allerdings zur Geduld bereit, denn sie blickte dem Mann liebevoll und tief in die Augen. Was man nicht alles täte, wenn man endlich mal zu ausreichend Geld käme. Ein Essen mit allem Pipapo gehört offenbar tatsächlich dazu. Das war schon im Jahr 1849 so, als ein anonym gebliebener Goldgräber mit einem enormen Goldfund in die nächste Siedlung rannte und den erstbesten Saloon stürmte. Das Restaurant stand in einem Städtchen mit dem einladenden Namen Hangtown, das in Wirklichkeit Old Dry Diggins hieß (heute Placerville). Hangtown deshalb, weil dort außerordentlich viele Hinrichtungen stattfanden. Jedenfalls bestellte der reich gewordene anonyme Goldgräber beim ebenfalls anonym gebliebenen Koch eine delikate Speise mit allem, was so richtig teuer war. Das waren seinerzeit Eier, Schinken und Austern, woraus der Koch ein Omelette komponierte. Es muss wenigstens so gut gewesen sein, dass der Koch weiterhin in Hangtown unbehelligt arbeiten durfte. Das teuerste Essen des Jahres 1849 erhielt den Namen „Hangtown Fry“ und wird bis heute gern gegessen. Auch mit schmalem Geldbeutel.