Was tun, wenn deine Beziehung langweilig ist? 10 Tipps!“ So eine Zeile geht verlagswirtschaftlich betrachtet natürlich weg wie warme Semmeln – am Kiosk und im Netz. Lieste! Klickste! Garantiert. Fragt sich doch jeder gleich: Wie ist das eigentlich bei uns – nach 5, 10, 20, 30 Jahren Paarbeziehung? Ist das Feuer noch da, die lodernde Flamme der Leidenschaft, der unentwegte Funkenflug zwischen dir und deiner Holden. Oder ist der Ofen aus? Nehmen wir mal letzten Samstagabend. Ihr hängt beide ziemlich schlaff in den Kissen eurer Wohnlandschaft – sie womöglich im Frottee-Einteiler, du bestimmt wieder in diesem ollen Schlabbershirt und Boxershorts. Nur eine Schale Erdnussflips zwischen euch, der Blick schnurstracks nach vorn gerichtet, auf die Mattscheibe, wo ganze Serienstaffeln vorbeiflimmern wie nix. Ab und zu ein Zucken, ein zaghaftes Schnarchgrunzen, bis Madame den beiden Schlafgöttern Hypnos und Morpheus mit einem rüden „Mann, ey!“ oder einem sanften Ellbogenrempler in die Parade fährt. Und plötzlich bist du ganz wach, siehst euch beide so daliegen und denkst dir: Jetzt ist es so weit. Wir sind alt. Irrtum! Ihr seid nicht alt, ihr seid echte Glückskinder. Weißt du eigentlich, wie viele Menschen an eben so einem Samstagabend rastlos umherirren, weil sie jemanden suchen, mit dem sie genau das machen können, was ihr gerade tut?