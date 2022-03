Corona, Flut, Krieg – Helfen

Anderen zu helfen, ohne groß zu überlegen, spontan, mit dem was man gerade kann… Das macht auch etwas mit uns. Und das ist gut so!

Von Menschen umgeben zu sein, die sich für andere, gerade für Schwächere oder Angegriffene einsetzen, finde ich immer gut! Deswegen bin ich unter anderem als Betriebsrat und in der Gewerkschaft aktiv. Es geht aber auch ohne Organisationsform, das wird dieser Tage mal wieder sehr deutlich. Wie in den Anfängen von Corona, wie bei großen Fluten und eben jetzt aktuell wegen der Menschen, die vor Putins Angriffskrieg aus der Ukraine zu uns flüchten… Es ist ganz stark und großartig, was alles gemacht und in die Wege geleitet wird! Obwohl es für andere getan wird, macht es auch etwas mit uns und das ist gut so! Erneut vielen Dank an alle, die helfen!!!

