Liebes neues Auto! Ich möchte dich höchstpersönlich um Entschuldigung bitten, dass ich im Vorfeld so viele Vorurteile gegen dich hatte. Ich dachte, du wärst ein Langweiler-Auto in grau, absolut unaufregend, gänzlich gewöhnlich. Seit vergangenem Wochenende gehörst du zu unserer Familie, und ich habe dich gleich ins Herz geschlossen. Du glänztest so schön, als du in unsere Auffahrt gerollt kamst. Du bist so herrlich geräumig, mit sieben Sitzen, und wenn man erst mal losfährt, erschließen sich deine Vorzüge. Mit 150 PS bist du auf der Autobahn ganz gut unterwegs, und deine Zuverlässigkeit ist einfach unschlagbar. Dein Vorgänger, unser altes Auto, war auch nicht zu verachten. Aber am Ende hat es schlapp gemacht und musste in seinen letzten Monaten viermal abgeschleppt werden. Das war untragbar! Du bist jetzt unser neues Familienmitglied und wirst uns sicher von A nach B fahren. Darauf vertraue ich. An deiner Optik lässt sich feilen, wir haben uns schon Gedanken gemacht. Wir werden dir ein paar schicke Autoaufkleber besorgen und haben großflächige Sterne ins Auge gefasst. Dann bist du nicht nur eine verlässliche Familienkutsche mit viel Platz für Mitfahrer, sondern auch schick, stylisch und alles andere als 0815. Liebes neues Auto, ich mag dich!