Ach, Handy. Ich weiß ja, dass Du alles weißt und wie Du so drauf bist. Und doch möchte ich Dich an zwei smarte Weisheiten erinnern.

Mist, jetzt habe ich glatt den „Tag des Handys“ verpasst! Das war der 3. April. „Hey Joel! Rat mal, wo ich bin…“ So begann am 3. April 1973 das erste Handy-Telefonat. Der US-Elektroingenieur Martin Cooper hatte die – ich würde sagen: allzu menschliche – Idee, dieses historische Telefonat direkt von der 6th Avenue in New York aus mit seinem Rivalen von der konkurrierenden Firma zu führen. Ein wenig übel nehme ich meinem Handy übrigens, dass es mich an den „Tag des Handys“ gar nicht erinnert hat. Ich weiß zwar schon länger, dass es meinem Handy egal ist, wie ich es finde, aber das ist wiederum mir egal.

