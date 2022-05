Endlich mal wieder ein Fest! Mit ganz vielen Menschen! Unter freiem Himmel! In unserem Ort war am Sonntag wirklich die Hölle los, als auf dem Dorfplatz zum 1.-Mai-Fest geladen wurde. Ja, natürlich ging es um den Tag der Arbeit. Aber gefeiert wurde die Wiedervereinigung einer ganzen Dorfgemeinschaft. Es wurde eigens ein Lied für diesen jenen Ort geschrieben und auf der Bühne geträllert! Wie schön es sich hier leben und eben auch feiern lasse. Wer sich das Maibock-Bier zu Gemüte führte, konnte auch gleich mitgrölen. Die Kinder bastelten Buttons, tobten sich auf der Hüpfburg aus und aßen sich mit Pommes und Bratwürstchen satt. Die Sonne ließ sich blicken, und die Ortsbürgermeisterin wählte warme Worte für alle, die sich eingefunden hatten. Normalerweise hätte man das Fest als ganz nett beschrieben. Nach über zwei Jahren Corona war es aber ein Highlight, mal wieder so viele Menschen auf einem Fleck zu sehen.