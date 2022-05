Durch die rosarote Brille

Ich bin keine Brillenträgerin. Auch im Sommer nicht, wenn die Sonne vom Himmel und in mein Gesicht knallt. Sicher, ich besitze eine Sonnenbrille. Irgendwo. Verstaubt. Vermutlich vergraben im Krimskrams-Korb unter ausgeleierten Gummibändern und ausgelaufenen Kugelschreibern. Möchte ich in diesem Sommer im Trend liegen, muss ich mir allerdings eine neue Sonnenbrille zulegen. Eine besondere. Eine mit farbigen Gläsern. Das sagt das Kuratorium Gutes Sehen, von dem ich zum ersten Mal in meinem Leben höre. Das Kuratorium führt aus: „Wem welche Töne stehen, hängt vor allem vom Farbtyp und der Wirkung, die erzielt werden soll, ab.“ Aha. Darüber hinaus heißt es: Die farbigen Gläser sollen gute Laune erzeugen. Wenn Kleidung und Accessoires als Stimmungsaufheller eingesetzt werden, nenne sich das übrigens „Dopamine Dressing“. Nochmals aha. Ich könnte mir vorstellen, mir eine Brille mit rosaroten Gläsern zuzulegen. Ob sie mir steht? Das werde ich herausfinden.