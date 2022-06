Monstermucke am Loch Eixe

Ach, ja… Schottland und Irland, wie kann man das nicht lieben? Nicht zu vergessen das kleine Wales, das sich gerade sogar für die Fußball-WM qualifiziert hat. Berge, Seen, viele Schlachtfelder, alte Gemäuer, Pubs und traditionelle Musik. Ich war zwar noch gar nicht da, finde es aber auch ganz großartig und bin in Gedanken x Mal dort auf Tour gewesen. Dabei war meine erste Annäherung eher über die Band The Pogues, laut Internet „Begründer und populärste Band des anglo-irischen Folk-Punk der 1980er Jahre“. Den muss man lieben… Tat ich. Aber warum in die Ferne schweifen? Dank hiesiger Fans gibt es schottische und irische Musik regelmäßig am „Loch Eixe“ um die Ecke.

