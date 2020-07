Drama: „Das Leben danach“ erzählt von Loveparade-Tragödie

Das Drama "Das Leben danach" erzählt von der Loveparade-Tragödie in Duisburg. Am Mittwochabend läuft der Film in der ARD.

ist ein eher nüchternes als pathetisch aufgeheiztes Drama, das dem Leid der Überlebenden ein überzeugendes Gesicht gibt. Das Drama "Das Leben danach" wurde am 27. September 2017 erstausgestrahlt und wird anlässlich des zehnten Jahrestags der Tragödie am Mittwoch (22. Juli), um 20.15 Uhr, in der ARD wiederholt.

Mit einem Schrei schleudert die junge Frau das Holzkreuz an die Steinwand, trampelt auf zersplitternden Grablichtern herum, kickt Kerzen und gerahmte Erinnerungen an die Toten am beleuchteten Tunnelausgang durch die Luft. Zerstörerische Wut an einer Stelle, die für das Innehalten geschaffen wurde: die Gedenkstätte für die Loveparade-Tragödie in Duisburg, bei der 21 Menschen im Gedränge vor sieben Jahren ihr Leben verloren und Hunderte verletzt wurden.

Diese Antonia (Jella Haase), die mit emotionaler Wucht das Filmdrama „Das Leben danach“ von Nicole Weegmann so laut eröffnet, dass man erst einmal misstrauisch hinsieht, führt in beklemmenden 90 Minuten vor, was es heißt, Überlebende der menschengemachten Katastrophe zu sein: Das Leben wird zur Strafe. „Die tot sind, das sind die Wunderbaren, um die alle trauern können, und die, die überlebt haben, wir sind die Kaputten, die nichts auf die Reihe kriegen“, sagt sie dem Taxifahrer Sascha (Carlo Ljubek), der ihren Wutausbruch verstehen will.

Drama "Das Leben danach": Die Erinnerungen an das Erlittene suchen Antonia immer wieder heim

Antonia wird von Albträumen geplagt, in denen die Erinnerungen ihr Gehirn überfallen. Aufnahmen, bei denen Alexander Fischerkoe­sens Kamera tief im Getümmel steckt und uns in Bildschnipseln schreckgeweitete Gesichter und das körperliche Chaos des Überlebenskampfes für Sekunden ganz nahe bringt. Nicht leicht, sich das anzusehen: Es ist Fiktion, man ahnt aber, dass es etwa so in Wirklichkeit ausgesehen haben muss.

Weegmann und die Drehbuchautoren Eva und Volker Zahn sind klug genug zu wissen, dass all die furchtbaren Bilder, die uns so bekannt scheinen, nur ein Bruchstück der Wahrheit sein können: „Bild dir bloß nicht ein, dass du irgendwas weißt, nur weil du es dir anguckst“, lassen sie Antonia zu einem Jungen sagen, der ein Video auf einem Computer betrachtet.

Drama "Das Leben danach": Ein bleiches Wesen irrlichtert durch die Stadt

Das ist ja auch die Krux eines Films, der mit dem Ballast der realen Tragödie fertig werden muss, die sich so stark in unsere Erinnerungen eingebrannt hat und Skepsis provoziert, wenn jemand sich ihr künstlerisch nähert. Aber Weegmann nimmt den Druck an, beobachtet, ohne anzuklagen, und erweckt Verständnis für die Unberechenbarkeit eines Opfers, das uns erst unverständlich erscheint.

Dieses bleiche Wesen, 24, aber eher wie ein großes Mädchen wirkend, irrlichtert durch die Stadt, ertränkt die Verzweiflung in zu viel Alkohol, inszeniert geschmacklose Intrigen und verprellt selbst die, die es lieben. Wie den Vater (stark wie stets: Martin Brambach), der in aufgesetzt guter Laune das Leben danach meistert, oder die fast alles verzeihende Stiefmutter (Christina Große), eine Sozialarbeiterin, der es dann irgendwann doch entfährt: „Deine Tochter ist kaputt, die wird einfach nicht mehr.“ Und den Taxifahrer Sascha, zu dem Antonia eine brüchige und widersprüchliche Liebesbeziehung aufbaut, ehe sie auf seine wahren Motive stößt.

Jella Haase ist das Ereignis dies Dramas "Das Leben danach"

Carlo Ljubek gibt diesem Sascha eine fein nuancierte Note des Stillen, in dem die Verzweiflung gärt. Jella Haase, die nie in Posen erstarrt, sondern dieser am Abgrund taumelnden Antonia so viel Tiefe verleiht und sie so verstörend echt erscheinen lässt, dass man die Rolle nicht mehr als Rolle wahrnimmt, sie ist das Ereignis dieses Films. Der für sich schon ein Ereignis ist.

Fazit: Eher nüchternes als pathetisch aufgeheiztes Drama, das dem Leid der Überlebenden ein überzeugendes Gesicht gibt.

„Das Leben danach“, Mittwoch, 22.7., 20.15 Uhr, Das Erste

Jian Liu ist eins der 21 Todesopfer der Loveparade-Katastrophe in Duisburg. Die Chinesin wurde 38 Jahre alt. Seither kämpft auch ihr Mann Hanhui Huang um sein Leben. Seine Frau sei ein fröhlicher Mensch gewesen, erzählt der 50-Jährige mit Hilfe eines Dolmetschers. „Sie liebte das Leben, die Familie, ihr Vaterland. Sie hatte immer gute Laune, war liebevoll zu den Menschen und handelte immer sehr vernünftig." Seit 2008 arbeitete sie bei einem großen Konzern in Düsseldorf, alle halbe Jahre konnte sich die Familie treffen. Den Namen des Unternehmens möchte er lieber nicht nennen. Hinterbliebener sagt zehn Jahre nach Loveparade: „Ich hoffe, dass irgendwo mal ein Licht aufgeht" Zehn Jahre nach dem Tod seiner Frau fühlt Huang sich immer noch „taub, ich hoffe, dass irgendwo mal ein Licht aufgeht". Unterstützung habe er in seinem Land nur wenig bekommen, dabei ist er seit der Loveparade-Katastrophe arbeitsunfähig. Er war selbstständig, handelte mit elektronischen Geräten – und kümmerte sich um den Sohn, während seine Frau im Rheinland arbeitete.Podcast- Loveparade 2010 - Die Geschichte einer Tragödie Deutschland, das er zuvor nur aus Büchern kannte, war für ihn ein reiches Land, landschaftlich schön, eine Kombination aus Hightech und frischer Luft. Gelesen hatte er auch von der Effizienz und Akribie, die typisch sei. Phänomene, die ihm später im Prozess begegneten. In Shenzhen, wo er lebt und arbeitet, gehe alles viel schneller, sagt Huang. Die Erinnerungen tun immer wieder weh Er spricht leise, überlegt, ohne große Geste, wirkt dabei immer ein bisschen zusammengesunken. In Gedanken reist er zurück: 1996 lernten sich die beiden kennen, heirateten 1999, ihr Sohn Zhenyu ist inzwischen 19 Jahre alt. Er studiert in Nordchina Psychologie, erzählt der Vater mit einem leisen Anflug von Stolz.Das Loveparade-Drama - Chronik einer Tragödie Nach dem Tod seiner Mutter habe der Junge sehr gelitten, sagt Huang. Er selbst habe sogar Selbstmordgedanken gehabt, sich psychologisch beraten lassen. Der 50-Jährige beschreibt seinen Sohn als offenes, fröhliches Kind, nach dem Tod seiner Mutter aber „war er jahrelang traurig“. Huang bricht in Tränen aus. Die Erinnerungen tun immer wieder weh. Am Telefon über den Tod seiner Frau informiert Vom Tod seiner Frau erfuhr Huang am Tag nach der Katastrophe per Telefon. „Ich hatte gerade meinen Sohn zur Nachhilfe gebracht, als es schellte.“ Ein Mitarbeiter der Firma, bei der seine Frau beschäftigt war, wollte ihn persönlich sprechen. Von der Katastrophe in Deutschland hatte er in den Nachrichten gehört, aber von Opfern aus China war nicht die Rede. Die Nachricht, dass seine Frau nicht mehr lebt, traf ihn wie wortwörtlich wie ein Schlag: „Ich wurde ohnmächtig.“ Sein Sohn habe die Endgültigkeit erst bei der Beerdigung erfasst. Das Konsulat übernahm die Überführung, die Versicherung zahlte die Beerdigung. Nach Deutschland kam Huang erst zum ersten Gedenktag.Zeitstrahl- Die Chronik der Duisburger Loveparade-Tragödie Heute sagt er: „Die Katastrophe hat mein ganzes Leben ruiniert“. Dabei hatte er die Trauerbewältigung strategisch angepackt, sich mit Psychologie beschäftigt, mit Krisenbewältigung. „Ich dachte, ich brauche drei Jahre, dann sind alle Wunden geheilt.“ Die Familie habe ihn kaum unterstützt, die Schwiegerfamilie habe sogar ein Viertel des Vermögens seiner Frau als Erbe beansprucht. „Dafür musste ich unsere Wohnung verkaufen“, schildert Huang. In seiner Heimat China ist die Loveparade schon seit Jahren kaum noch ein Thema. Loveparade- Kontroverse um Verein Lopa 2010 und Hintergründe „An der Gedenkstätte geht die Phantasie mit mir durch“ Huang war jetzt zum fünften Mal in Deutschland. Die Flüge zahlt er selbst, den Dolmetscher finanziert die Prozesskostenhilfe. Zu Gedenkfeiern hat die Stiftung 24.07.2010 die Anreisen gezahlt. Wegen der Corona-Pandemie ist ihm eine Anreise in diesem Jahr nicht möglich. Die Sprachbarriere erschwert den Kontakt zu anderen Hinterbliebenen. Zur Gedenkstätte zog es ihn ohnehin nur selten, „da geht die Phantasie mit mir durch, das ist zu unheimlich, zu traurig“.Duisburg- Aus für Loveparade-Verfahren bringt neuen Frust In die Justiz hatte der Chinese großes Vertrauen gesetzt, auf ein faires Urteil gehofft. Vor allem glaubt er, dass die Katastrophe eine Ursache hatte und man nach dem Prozess die Kette der Ereignisse besser nachvollziehen könne. Dafür saß er tagelang in dem Sitzungssaal in der Messe Düsseldorf - mit der grauen Auslegeware, den grauen Wänden und nackten Birnen in der grauen Decke. Ließ sich von seinem Dolmetscher leise flüsternd die minuziöse Kleinarbeit übersetzen, Schulter an Schulter, die Köpfe einander zugewandt. Vor und hinter ihm weitere der 42 Nebenkläger und 29 Vertreter. „Der Vorsitzender Richter Plein hat gute und umfangreiche Arbeit geleistet. Dennoch bin ich über das Ergebnis enttäuscht. Mit der Einstellung des Prozesses stirbt nun auch die Gerechtigkeit. Falls die einundzwanzig Seelen dies hörten, würden sie sich sicherlich im Grab umdrehen“, sagt Huang, Lobende Worte findet er indes für Oberbürgermeister Sören Link, für die ehemalige Ministerpräsidentin Hannelore Kraft, für die Notfallseelsorger, die Stiftung 24.07.2010 und deren Vorsitzenden Jürgen Widera: „Sie haben viel getan!“ Nur seine Frau wird davon auch nicht wieder lebendig. Podcast: Loveparade 2010 - Die Geschichte einer Tragödie Am 24. 