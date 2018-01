ARD-Tatort „Déjà-vu“ zeigt die düstere Seite Dresdens

Sie sind permanent gereizt, die Polizisten in diesem Dresdner Tatort. Man könnte auch sagen: Sie stehen unter Strom. Erst wegen des Kaffees, dann wegen des Papierkrams und es wird nicht besser, als sie die Leiche des vermissten neunjährigen Rico finden, in einer Reisetasche an der Elbe. „Gibt es...