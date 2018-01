Neue Suche nach Nofretetes Grab

Luxor Ein italienisches Forscherteam will in den kommenden Tagen das Geheimnis um die Grabkammer des ägyptischen Pharaos Tutanchamun lüften. Wissenschaftler der Polytechnischen Universität in Turin führen in der 1922 entdeckten Grabkammer des Kindkönigs (um 1330 v. Chr.) Radarmessungen durch. Sie sollen...