Sachsen-Anhalt feiert „Fête de la musique“

Halle Amateure und Profis machen Musik unter freiem Himmel und begrüßen damit den Sommer: Die „Fête de la musique“, eine französische Tradition, wird am 21. Juni in elf Städten in Sachsen-Anhalt veranstaltet. Die „Fête“ wird in Frankreich seit 1982 und in Sachsen-Anhalt seit 2002 gefeiert. In diesem Jahr...