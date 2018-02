"Ich bin ein Star, holt mich hier raus": Matthias Mangiapane verlässt das Dschungelcamp 2018

Januar und Februar sind eine nachrichtenarme Zeit? Von wegen! In diesem Jahr geht‘s um die ganz, ganz großen Fragen. Schafft es Angela Merkel in Berlin, die SPD noch einmal in eine Große Koalition zu locken? Profitieren auch die Stars im Dschungel vom Aufschwung am Arbeitsmarkt? Und vor allem: Wer...