Marco Goecke wird Ballettchef in Hannover

Hannover Der renommierte Choreograph Marco Goecke wird mit Beginn der Opernintendanz von Laura Berman zur Spielzeit 2019/20 neuer Ballettdirektor an der Staatsoper Hannover. Damit bekommt nach 13 Jahren zeitgleich mit dem Intendanten-wechsel auch das Staatsballett eine neue Leitung. „Marco Goeckes Choreographien sprechen mich wie viele Zuschauer stark an, weil er mit seiner prägnanten Bewegungssprache die Stimmung der heutigen Zeit abbildet“, erklärte Berman. Goecke war seit 2005 Hauschoreograph des Stuttgarter Balletts und schuf Arbeiten u.a. fürs Tanztheater Braunschweig unter Henning Paar, das Movimentos-Festival in Wolfsburg und internationale Compagnien. red