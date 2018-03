Brad Pitt und Leonardo DiCaprio spielen im neuen Film von Quentin Tarantino

Die US-Superstars Leonardo DiCaprio (43) und Brad Pitt (54) werden die Hauptrollen in Quentin Tarantinos neuem Film „Once Upon a Time in Hollywood“ spielen. DiCaprio werde einen ehemaligen Fernsehstar verkörpern und Pitt dessen langjähriges Stunt-Double, zitiert das Filmportal „Deadline“ Tarantino...