GNTM: Rapper Cro sorgt für Kreischalarm bei "Germany's next Topmodel"

Nur eine kann „Germany’s next Topmodel“ werden – das wird Heidi Klum nie müde zu betonen. Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg. An diesem Donnerstag steht die sechste Folge der 13. Staffel an. Und dieses Mal machen die Model-Anwärterinnen einen Ausflug in die Musikwelt. Sie müssen als...