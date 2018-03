Schweizer Autor Jürg Laederach gestorben

Basel/Berlin In seinen Büchern verdichtete Jürg Laederach aberwitzige Begebenheiten bis ins Groteske. Jetzt ist der vielfach ausgezeichnete Autor nach langer Krankheit mit 72 Jahren gestorben.

Der Schweizer Autor und Übersetzer Jürg Laederach ist im Alter von 72 Jahren gestorben. Er sei lange krank gewesen, sagte Tanja Postpischil aus der Geschäftsleitung des Suhrkamp-Verlags in Berlin. Laederach sei am Montag in Basel gestorben.

Laederach, der einst als Werbetexter und Lehrer arbeitete, debütierte 1974 mit dem Band "Einfall in der Dämmerung", in dem er bereits verschiedene Formen des Erzählens ausprobierte. Mit seinen Folgewerken forderte er die Kritik immer wieder heraus. In seinen Büchern verdichtete er aberwitzige Begebenheiten bis ins Groteske.

Der Schriftsteller hatte Mathematik, Romanistik, Anglistik und Musikwissenschaften studiert. Er war nach Angaben von Suhrkamp korrespondierendes Mitglied in der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung.