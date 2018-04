Es gibt eine Szene in „Tonio & Julia“, die nur wenige Sekunden dauert, aber zentral ist. Sie zeigt den Pfarrer Tonio Niederegger (Maximilian Grill), wie er ganz in sich gekehrt in einem Raum sitzt, während Julia Schindel (Oona Devi Liebich) leise hereinkommt. Sie „erwischt“ ihn beim Beten. Was...