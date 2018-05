„Tote Mädchen lügen nicht“ auf Netflix: Zweite Staffel startet im Mai

Die umstrittene Serie „Tote Mädchen lügen nicht“ geht in die zweite Staffel. Die neuen Folgen sind vom 18. Mai an auf Netflix zu sehen, wie der Streamingdienst mitteilt. In der US-Serie geht es um den Suizid der Highschool-Schülerin Hannah Baker. Kritiker werfen den Produzenten vor, das Thema zu...