Jake Gyllenhaal spielt Leonard Bernstein

In dem Drama "Stronger" spielte Jake Gyllenhaal (37) ein beinamputiertes Opfer des Anschlags beim Boston-Marathon. Nun will sich der Hollywood-Star in den legendären Dirigenten und Komponisten Leonard Bernstein (1918-1990) verwandeln.

Der geplante Film mit dem Titel "The American" wird von Regisseur Cary Fukunaga ("Jane Eyre") inszeniert, wie der "Hollywood Reporter" am Dienstag berichtete. Die Dreharbeiten sollen im Herbst beginnen.

Schon als Kind habe er Bernstein durch dessen Werk "West Side Story" entdeckt, teilte Gyllenhaal dem Filmblatt mit. Es sei eine "unglaubliche Ehre" die Geschichte dieser "faszinierenden Figur - voll von Genie und Widersprüchen" zu erzählen. Der Schauspieler ist auch als Produzent an Bord. Vorlage ist die Bernstein-Biographie des Engländers Humphrey Burton aus dem Jahr 1994.

Der Film zeigt die steile Karriere des Sohns russisch-jüdischer Einwanderer, der in den USA zum populärsten Dirigenten und Komponisten des späten 20. Jahrhunderts wurde. Der Durchbruch kam 1943, als er mit 25 Jahren als Ersatz-Dirigent bei einem Konzert der New Yorker Philharmonie einsprang. Besonders mit dem verfilmten Musical "West Side Story" (1957) erreichte Bernstein Weltruhm. Er starb 1990 im Alter von 72 Jahren in New York.