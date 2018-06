Maybrit Illner: Talk über den großen Asylstreit

Am Donnerstag ist der Asylstreit in der Union eskaliert: Die Sitzung des Bundestags musste unterbrochen werden, weil die Abgeordneten erhöhten Gesprächsbedarf hatten. Vordergründig geht es um die Frage, ob anderswo registrierte Migranten an deutschen Grenzen zurückgewiesen werden sollen. Das will...