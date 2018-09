Jörg Meuthen (AfD) bei "Hart aber fair": „Je länger sie regieren, desto stärker werden wir“

Jörg Meuthen war bisher nicht bekannt dafür, ein Herz für die Armen und Ausgestoßenen zu haben. Vor seiner Karriere in der Politik war der heutige AfD-Bundessprecher Professor für Volkswirtschaftslehre – eine Wissenschaft, in der Marktgläubigkeit noch immer groß geschrieben wird. Und so ist es kein...