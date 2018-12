Shanty-Rocker Santiano werden in der Volkswagehalle umjubelt

Am Ende stand die ganze Halle und feierte die Schleswig-Holsteiner Shanty-Rocker. Santiano lieferten vor über 6000 Zuhörern in der Volkswagenhalle ein Konzert der Extraklasse ab. Bereits ganz am Anfang, nach „Gott muss ein Seemann sein“, hatte die Band das Publikum auf ihrer Seite und voll im...