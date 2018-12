Jazz-Sängerin Nancy Wilson mit 81 Jahren gestorben

Die Jazz-Sängerin Nancy Wilson ist tot. Sie starb im Alter von 81 Jahren in ihrem Haus in Pioneertown im US-Bundesstaat Kalifornien, wie US-Medien unter Berufung auf ihre Managerin Devra Hall Levy berichteten.

Demnach war die dreifache Grammy-Gewinnerin bereits am Donnerstag (Ortszeit) nach langer Krankheit gestorben. Bekannt wurde sie mit Songs wie "Guess Who I Saw Today" und "(You Don’t Know) How Glad I Am".

In ihrer fünf Jahrzehnte umspannenden Karriere war Wilson in verschiedenen Musikrichtungen wie Jazz, R&B und Pop zu Hause. Sie galt aber vor allem als Meisterin der Balladen und nannte sich selbst eine "Song-Stilistin". Laut "Washington Post" hatte sie der Zeitung einst gesagt, ihr Wesen sei es, "Worte zu weben, dramatisch zu sein".