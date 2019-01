„ZDF-Hitparade“: Heute vor 50 Jahren lief die erste Sendung

Berlin „Hier ist Berlin! Das Zweite Deutsche Fernsehen präsentiert Ihnen Ausgabe Nummer eins der Hitparade!“, ruft am 18. Januar 1969 ein junger Mann um 18.50 Uhr in sein Mikrofon. Was der ehemalige Autoverkäufer und Radiomoderator Dieter Thomas Heck mit seiner Ansprache vor 50 Jahren begonnen hat,...