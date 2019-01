Dortmunder „Tatort“: Kommissar Faber im Bergbau-Milieu

Düster ist der Himmel, von Schlaglöchern übersät die Straße. Fast schwarz-weiß sind die ersten Bilder. So trostlos wie „Zorn“ hat noch kein Dortmunder Tatort begonnen. Und das will was heißen. Ganz so schlimm wie der Einstieg es befürchten lässt, wird es dann zwar doch nicht, aber viel zu lachen...