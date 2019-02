RTL: Barbara Becker für "Let's dance" verpflichtet

Berlin Am 15. März startet die zwölfte Staffel „Let’s dance“. Mit dabei: Barbara Becker. Sie wird mit anderen Promis um die Wette tanzen.

Gerade ist die RTL-Tanzshow beim Deutschen Fernsehpreis als beste Unterhaltung in der Primetime ausgezeichnet worden: „Let’s dance“ startet am 15. März in die zwölfte Staffel, und die erste Promi-Tänzerin steht fest: Designerin Barbara Becker.

Barbara Becker war acht Jahre mit Boris Becker verheiratet. Foto: Britta Pedersen / dpa

Die 52-Jährige wurde als Frau von Tennis-Legende Boris Becker bekannt. Mit ihm hat sie zwei Söhne, Noah und Elias. Nach der Trennung zog Barabara Becker mit den Kindern nach Florida.

Fitness spielt eine große Rolle in Barbara Beckers Leben, sie hat Bücher und DVDs zu Themen wie Yoga und Pilates veröffentlicht. Außerdem designt Becker, die früher als Model arbeitete und einige Rollen in TV-Filmen hatte, Kleidung und andere Produkte.

2006 strahlte RTL „Let’s dance“ zum ersten Mal aus. Das sind die Sieger der vergangenen Staffeln:

Staffel 11: Ingolf Lück mit Profi-Tänzerin Ekaterina Leonova

Staffel 10: Gil Ofarim mit Tänzerin Ekaterin Leonova

Staffel 9: Victoria Swarovski mit Profi-Tänzer Erich Klann

Staffel 8: Hans Sarpei mit Profi-Tänzerin Kathrin Menzinger

Staffel 7: Alexander Klaws mit Tänzerin Isabel Edvardsson

Staffel 6: Manuel Cortez mit Profi-Tänzerin Melissa Ortiz-Gomez

Staffel 5: Magdalena Brzeska mit Tänzer Erich Klann

Staffel 4: Maite Kelly mit Profi-Tänzer Christian Polanc

Staffel 3: Sophia Thomalla mit Profi-Tänzer Massimo Sinató

Staffel 2: Susan Sideropoulos mit Christian Polanc

Staffel 1: Wayne Caprendale mit Isabel Edvardsson

(moi)

„Let's Dance" 2018: So war das Finale Die Entscheidung: Ingolf Lück (Mitte) ist „Dancing Star 2018". Lück setzte sich gegen Judith Williams und Barbara Meier durch und gewann das Finale der elften Staffel „Let's Dance". Foto: Stefan Gregorowius / MG RTL D

„Let's Dance" 2018: So war das Finale Lück und seine Tanzpartnerin Ekaterina Leonova freuen sich über den Sieg. Foto: Stefan Gregorowius / MG RTL D

„Let's Dance" 2018: So war das Finale Ingolf Lück ist mit 60 Jahren der älteste Gewinner der RTL-Show. Foto: Stefan Gregorowius / MG RTL D

„Let's Dance" 2018: So war das Finale Ekaterina Leonova ließ sich auch von den anderen Profi-Tänzern feiern. Foto: Stefan Gregorowius / MG RTL D

„Let's Dance" 2018: So war das Finale Nochmal fürs Album mit Pokal. Foto: Stefan Gregorowius / MG RTL D



„Let's Dance" 2018: So war das Finale Zuvor hatten Lück und Leonova Jury und Publikum begeistert. Foto: Stefan Gregorowius / MG RTL D

„Let's Dance" 2018: So war das Finale Zum Beispiel mit ihrem Quickstep. Foto: Stefan Gregorowius / MG RTL D

„Let's Dance" 2018: So war das Finale Bei Freestyle tanzte das siegreiche Paar zu einem Medley aus der Filmreihe „Shrek". Foto: Stefan Gregorowius / MG RTL D

„Let's Dance" 2018: So war das Finale Ingolf Lück (l.) muss in dem Kostüm ordentlich warm geworden sein. Foto: Stefan Gregorowius / MG RTL D

„Let's Dance" 2018: So war das Finale Judith Williams und Erich Klann hatten sich auch noch Hoffnung auf den Sieg gemacht – hier mit ihrem Paso Doble. Foto: Stefan Gregorowius / MG RTL D



„Let's Dance" 2018: So war das Finale Freestyle tanzten Williams und Klann zu einem Medley zu „Wicked". Foto: Stefan Gregorowius / MG RTL D

„Let's Dance" 2018: So war das Finale „Germany's next Topmodel" gewann Barbara Meier vor einigen Jahren, bei „Let's Dance" reichte es für sie und ihren Profi-Tanzpartner Sergiu Luca nur für Platz 3. Dabei hatte der Langsame Walzer die Jury noch begeistert. Foto: Stefan Gregorowius / MG RTL D

„Let's Dance" 2018: So war das Finale Barbara Meier und Sergiu Luca bei ihrem Freestyle zum Medley aus „Bodyguard". Foto: Stefan Gregorowius / MG RTL D

„Let's Dance" 2018: So war das Finale Barbara Meier und Sergiu Luca gaben alles. Foto: Stefan Gregorowius / MG RTL D

„Let's Dance" 2018: So war das Finale Doch das sind die Sieger: Ingolf Lück, „Dancing Star 2018", und Tanzpartnerin Ekaterina Leonova. Foto: Stefan Gregorowius / MG RTL D