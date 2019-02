Ende nach der siebten Staffel: Jessica Ginkel verlässt „Der Lehrer“

View this post on Instagram

Wie sagt das Sprichwort... man soll gehen wenn es am Schönsten ist. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Wie einige von euch vielleicht mitbekommen haben, werde ich „Der Lehrer“ hinter mir lassen und neue Wege gehen. Ich durfte in einem wunderbaren Team, vor und hinter der Kamera, eine Figur verkörpern die mir viel Spielmöglichkeiten gegeben hat. Ich liebe die Rolle der Karin Noske sehr und blicke dankbar zurück. Sie hat mich sieben Jahre begleitet, meine zwei Kinder sind in dieser Zeit zur Welt gekommen. Sechs Monate Abwesenheit von zu Hause, gedreht wird in Köln und unser Lebensmittelpunkt ist in Berlin, sind nicht immer leicht. Es ist keine Entscheidung gegen den Lehrer, sondern für die Familie. Ich möchte daher in Zukunft gerne andere Projekte annehmen die mich nicht so lange woanders binden. Die Reise geht also weiter.... ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Tausend Dank an EUCH, die ihr soviel Spaß am Zuschauen hattet, mir immer soviel Feedback gegeben habt und dafür, dass ich euch alle kennenlernen durfte. Ihr seid fantastisch und ich hoffe, dass ihr sowohl die Reise des Lehrers weiterhin begleiten werdet als auch meine eigene. #dankbar