Sabine Postel zum „Tatort“-Aus: „Am Ende haben alle geheult“

Seit zwei Jahrzehnten ist sie als Bremer TV-Ermittlerin Inga Lürsen im „Tatort“ im Einsatz, doch jetzt ist Schluss: Am Ostermontag löst Sabine Postel (64) ihren 39. und letzten Fall.

Frau Postel, warum hören Sie mit dem „Tatort“ auf?

Sabine Postel: Die Entscheidung habe ich schon vor zwei Jahren getroffen und sie hat sich richtig angefühlt. Ich hatte damals das Gefühl, ich brauche mal wieder was Neues, und das habe ich heute auch noch. Ich muss mal wieder einen gewissen Freiraum haben. Ich mache seit elf Jahren die ARD-Serie „Die Kanzlei“ und seit 22 Jahren den „Tatort“. Das hat unter anderem dazu geführt, dass ich überhaupt keinen Urlaub mehr machen konnte. Ich habe immer nur gearbeitet, es gab da überhaupt keine Lücke mehr. Ich hatte praktisch für nichts anderes mehr Zeit als für diese beiden Produktionen, auch beruflich nicht – und das wollte ich nicht mehr.

Haben Sie das Aus mit Ihrem Kommissarskollegen Oliver Mommsen abgesprochen?

Aber natürlich, wir hatten ja nie Streit, haben uns immer gern gehabt und sind im Lauf der vielen Jahre zu einem echten Dream-Team geworden. Deshalb haben wir uns zusammengesetzt und das besprochen und sind dann zu dem Schluss gekommen: Wenn wir aufhören, dann hören wir zusammen auf.

Wie hat Radio Bremen reagiert?

Geschockt. Es ist ja auch nicht auf den ersten Blick zu verstehen, dass man etwas aufgibt, was so viel Freude gemacht hat und was auch so erfolgreich war. Aber Oliver und ich haben das so entschieden, und die Senderverantwortlichen haben es nach dem ersten Schock natürlich auch akzeptiert.

Hat Sie Ihre „Tatort“-Rolle zuletzt etwas gelangweilt?

Nein, nie. Ich habe Inga Lürsen 22 Jahre lang gespielt, und sie ist in dieser Zeit irgendwie auch ein Teil von mir geworden. Es war für mich jedes Mal eine ganz große Freude, zu den Dreharbeiten nach Bremen zu kommen und dieses wunderbare Team wiederzutreffen. Ich habe mich auf so viele Leute dort gefreut und auch auf die Bremer Polizei, die uns bei jedem „Tatort“ großartig unterstützt hat.

Werden Sie es vermissen?

Oh ja, das wird mir jetzt auch so langsam bewusst, der „Tatort“ wird mir sehr, sehr fehlen. Manchmal frage ich mich natürlich, ob die Entscheidung richtig war, aber jetzt ist es wie es ist. Oliver und ich wollen aber unbedingt irgendwann noch einmal als Gangsterpärchen oder so im deutschen Fernsehen auftauchen. Das kann auch ein Spielfilm sein, in dem wir zwei Heiratsschwindler spielen oder etwas in der Richtung.

Sie haben auch schon Kritik am „Tatort“ geäußert.

Mit unserem „Tatort“ aus Bremen war ich eigentlich immer einverstanden, am „Tatort“ im Allgemeinen habe ich allerdings schon das ein oder andere auszusetzen. Ich bin zum Beispiel kein Freund von diesen Improvisationskrimis, die es in der Reihe schon gab, und ich denke, man muss auch aufpassen, dass sie durch zu viele Ermittlerteams nicht verwässert wird. Man muss das tolle Format „Tatort“ pfleglich behandeln.

Welche anderen „Tatort“-Kommissare mögen Sie denn?

Auf jeden Fall die Kollegen, mit denen ich zeitgleich angefangen habe und mit denen man älter geworden ist, also die Münchner und die Kölner.

Starke Frauen ermitteln im „Tatort“ Starke Frauen ermitteln im „Tatort“ Inga Lürsen ist seit 1997 als Hauptkommissarin in Bremen im Dienst. Gespielt wird die oft ruppige Ermittlerin von Sabine Postel. „Harte Schale, weicher Kern“ – so beschreibt die ARD ihre Rolle. In der Kult-Krimireihe spielen zahlreiche Frauen die starken Hauptrollen. Sowohl die Charaktere wie auch die Schauspielerinnen sind einzigartig. Wir zeigen sie. Foto: Christine Schröder / Radio Bremen

Starke Frauen ermitteln im „Tatort“ Seit Dezember 2001 bildet Lürsen zusammen mit Nils Stedefreund (Oliver Mommsen) das Ermittlerteam in den „Tatort“-Filmen von Radio Bremen. 2019 soll Schluss sein. Dann sind 34 gemeinsame Auftritte im Kasten. Foto: Svenja von Schultzendorff / Radio Bremen/ARD Degeto

Starke Frauen ermitteln im „Tatort“ Dagmar Manzel ermittelt als Hauptkommissarin Paula Ringelhahn. Doch sie geht im „Tatort“ nicht allein auf Verbrecherjagd. Foto: Hagen Keller / BR/Claussen+Putz Filmproduktion GmbH

Starke Frauen ermitteln im „Tatort“ Die provokante Ermittlerin mit losem Mundwerk – aber stets bodenständig und aufrichtig – ermittelt an der Seite von Hauptkommissar Felix Voss (Fabian Hinrichs). Die beiden leiten die Mordkommission Franken. Foto: Hagen Keller / BR/Claussen+Putz Filmproduktion GmbH

Starke Frauen ermitteln im „Tatort“ Seit 2013 spielt Nora Tschirner Kriminaloberkommissarin Kira Dorn im „Tatort“ Weimar. Foto: Anke Neugebauer / MDR



Starke Frauen ermitteln im „Tatort“ Nora Tschirner bildet mit Christian Ulmen als Kommissar Lessing (ohne Vornamen) ein schräges Paar – nicht nur im Job. Foto: Anke Neugebau / MDR/Wiedemann u. Berg

Starke Frauen ermitteln im „Tatort“ Charlotte Lindholm ermittelt seit 2002 als etwas unterkühlte LKA-Beamtin in Hannover. Gespielt wird sie von Maria Furtwängler. Aber es gibt Neuerungen. Lindholm wird zur Polizeidirektion göttingen strafversetzt. Foto: NDR/Gordon Muehle

Starke Frauen ermitteln im „Tatort“ Und sie bekommt eine neue Partnerin an die Seite gestellt. Die Deutsch-Uganderin Florence Kasumba und Furtwängler sollen laut NDR mehrere Fälle zusammen lösen. Der Sendetermin ihres ersten Falles „Born to Die“ (Arbeitstitel) ist noch offen. Foto: © NDR / obs

Starke Frauen ermitteln im „Tatort“ Heike Makatsch hat am Ostermontag 2016 das erste Mal als Kommissarin Ellen Berlinger ermittelt. In „Fünf Minuten Himmel“ kehrt Hauptkommissarin Berlinger nach 14 Jahren nach Freiburg zurück und meistert ihren ersten Fall. Foto: Ziegler Film, / SWR

Starke Frauen ermitteln im „Tatort“ Ein vermisstes Kind und eine ungeklärte Mordserie beschäftigten Heike Makatsch in ihrem zweiten „Tatort“. „Zeit der Frösche“ wurde Anfang April 2018 ausgestrahlt. Foto: Julia Terjung / SWR



Starke Frauen ermitteln im „Tatort“ Seit 2011 unterstützt Adele Neuhauser als Ermittlerin Bibi Fellner ... Foto: Petro Domenigg / rbb/ORF

Starke Frauen ermitteln im „Tatort“ ... ihren Kollegen Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) im Wiener „Tatort“. Foto: ARD Degeto/ORF

Starke Frauen ermitteln im „Tatort“ Seit mehr als einem Vierteljahrhundert ermittelt Lena Odenthal schon am „Tatort“ Ludwigshafen. Damit ist die TV-Kommissarin, gespielt von Ulrike Folkerts, nach Angaben des Südwestrundfunks eine der ersten Ermittlerinnen – und heute die dienstälteste. Foto: SWR

Starke Frauen ermitteln im „Tatort“ 1996 wurde Odenthal die Figur des Kommissars Mario Kopper (Andreas Hoppe) an die Seite gestellt. Doch nach gut 20 Jahren Dienstzeit ist Schluss: Der Halb-Italiener Kopper ermittelte als kerniger und etwas chaotischer Polizist am 7. Januar 2018 zum letzten Mal. Foto: Alexander Kluge / SWR

Starke Frauen ermitteln im „Tatort“ Sibel Kekilli spielte 14 Episoden lang im Kieler „Tatort“ Kommissarin Sarah Brandt. Die international erfolgreiche Schauspielerin („Gegen die Wand“, „Game of Thrones“) hat sich entschlossen, nach sieben Jahren die ARD-Kultreihe zu verlassen. „Es braucht natürlich eine Portion Mut, nicht weiter zu machen, aber ich möchte als Schauspielerin wieder mehr Freiraum für andere Projekte und Rollenangebote haben“, begründete Kekilli. Foto: Christine Schroeder / rbb/NDR



Starke Frauen ermitteln im „Tatort“ An der Seite von Kommissar Klaus Borowski (Axel Milberg) ermittelt nun Nachfolgerin Kommissarin Mila Sahin – gespielt von Almila Bagriacik. Foto: Christine Schroeder / NDR

Starke Frauen ermitteln im „Tatort“ Margarita Broich ist als Hauptkommissarin Anna Janneke in der Frankfurter Mordkommission „zu Hause“. Foto: HR/DEGETO

Starke Frauen ermitteln im „Tatort“ Sie geht zusammen mit Wolfram Koch alias Hauptkommissar Paul Brix auf Verbrecherjagd. Foto: Bettina Müller / HR

Starke Frauen ermitteln im „Tatort“ Meret Becker ermittelt als Hauptkommissarin Nina Rubin – eine waschechte Berlinerin. Foto: Frédéric Batier / rbb

Starke Frauen ermitteln im „Tatort“ Nina Rubin arbeitet an der Seite von Mark Waschke (Robert Karow). Im März 2015 wurde der erste Fall „Das Muli“ des neueren „Tatort“-Teams aus Berlin ausgestrahlt. Die beiden haben das Berliner Erfolgs-Duo mit Dominic Raacke und Boris Aljinovic alias Ritter & Stark nach 13 erfolgreichen Jahren abgelöst. Foto: Volker Roloff / rbb



Starke Frauen ermitteln im „Tatort“ Als Kommissarin Julia Grosz geht Franziska Weisz seit März 2016 dem Hamburger Verbrechen auf die Spur. Foto: NDR/Marion von der Mehden

Starke Frauen ermitteln im „Tatort“ An der Seite von Wotan Wilke Möhring alias Kommissar Thorsten Funke ermittelt Grosz für die Bundespolizei. Foto: NDR/Marion von der Mehden

Starke Frauen ermitteln im „Tatort“ Von 2013 bis 2015 hatte Petra Schmidt-Schaller als Ermittlerin Katharina Lorenz neben Wotan Wilke Möhring für den Erfolg des NDR-„Tatorts“ gesorgt. Foto: Christine Schroeder / NDR

Starke Frauen ermitteln im „Tatort“ Für die Neu-Auflage des „Tatorts“ aus Dresden ging erstmals ein rein weibliches Ermittlerduo an den Start. In der Vergangenheit war von 1992 bis 1999 das rein männliche Ermittlerteam Bruno Ehrlicher (Peter Sodann) und Kain (Bernd Michael Lade) unterwegs. Alwara Höfels als Oberkommissarin Henni Sieland (l.) und Karin Hanczewski als Oberkommissarin Karin Gorniak sind seit März 2016 das junge Team des MDR. Foto: Gordon Muehle / MDR

Starke Frauen ermitteln im „Tatort“ Doch Alwara Höfels ist ausgestiegen. Henni Sielands letzter Fall „Wer jetzt allein ist“ flackerte am 21. Mai 2018 über den Bildschirm. Foto: MDR/HA Kommunikation / MDR/Wiedemann & Berg/Daniela Incoronato



Starke Frauen ermitteln im „Tatort“ Für Höfels neu ins Team kommt Cornelia Gröschel. Foto: Georg Wendt / dpa

Starke Frauen ermitteln im „Tatort“ Die Konstanzer Kommissarin Klara Blum gehörte von 2002 bis 2016 zu den „Tatort“-Ermittlerinnen. Gespielt wurde Blum von Eva Mattes. Im Dezember 2016 lief die letzte Folge des Bodensee-„Tatorts“. Foto: SWR-Pressestelle

Starke Frauen ermitteln im „Tatort“ Unterstützung erhielt Blum von Hauptkommissar Kai Perlamm, gespielt von Sebastian Bezzel. Foto: SWR-Pressestelle

Starke Frauen ermitteln im „Tatort“ Eva Saalfeld (Simone Thomalla) ermittelte in Leipzig gegen das Böse. Foto: Steffen Junghans / WDR

Starke Frauen ermitteln im „Tatort“ Gemeinsam mit Kommissar Andreas Keppler (Martin Wuttke, r.) stand sie 21 Folgen lang bis 2015 vor der „Tatort“- Kamera. Foto: Steffen Junghans / WDR/MDR

Sie werden dieses Jahr 65 – gehen Sie dann in Rente?

Nein, das würde mich ja verrückt machen. Ich arbeite weiter für „Die Kanzlei“, bin aber auch offen für andere Angebote. Zwei Spielfilme sind bereits in der Pipeline. Also über zu wenig Arbeit kann ich mich nicht beklagen.

Sind an Ihrem letzten Drehtag Tränen geflossen?

Oh, viele, das können Sie mir glauben. Wir drehten eine Verfolgungsjagd aus der Tiefgarage heraus, erst Oliver im Auto, dann ich – und als wir oben ankamen, stand das ganze Team mit eisgekühltem Champagner da. Es gab Konfetti, ein kleines Feuerwerk, die Polizei war auch da und ist mit Blaulicht vom Hof gefahren – herrlich. Am Ende haben wir alle geheult.

