"Blade Runner"-Star Rutger Hauer gestorben

Amsterdam Er hat in mehr als 100 Filmen und Serien mitgespielt. Als Replikant in "Blade Runner" wurde Rutger Hauer zum Weltstar.

Der niederländische Filmstar Rutger Hauer ist nach kurzer Krankheit im Alter von 75 Jahren gestorben.

Er sei bereits am Freitag in seinem Wohnort in Beetsterzwaag in der nördlichen Provinz Friesland gestorben, teilte seine Familie der Nachrichtenagentur ANP mit. Hauer sei bereits im engsten Familienkreis beigesetzt worden.

Rutger Hauer gilt als einer der berühmtesten niederländischen Filmschauspieler mit einer großen Karriere in Hollywood. International war sein größter Erfolg "Blade Runner" (1982). Für seine Rolle im Film "Flucht aus Sobibor" war er 1988 mit einem Golden Globe ausgezeichnet worden.

In den Niederlanden war er mit der populären TV-Serie "Floris" bekannt geworden. Die Kinofilme "Türkische Früchte" (1973) und "Soldat von Oranje" (1977) bedeuteten seinen internationalen Durchbruch.