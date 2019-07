Gelähmter Tänzer aus Braunschweig: „Als hätte ich keinen Körper!“

Es ist eins dieser Bücher, das man sich zuerst gar nicht anzufangen traut, weil man Angst hat vor den Emotionen, die es entfachen wird. Und natürlich kommt es so: Immer wieder sammeln sich Tränen in den Augen bei der Lektüre, weil dieser Junge so viel aushalten musste. Und seine Mutter, die für ihn kämpft, ebenso. Und weil es doch immer wieder diese Momente eines vorübergehenden Glücks, der Beinahe-Normalität in diesem außergewöhnlichen Leben gibt, die das titelgebende Zitat glaubwürdig erscheinen lassen: „Hauptsache, ich lebe noch“.

Sven Wedler, der da auf dem Titelfoto zartgliedrig einen perfekten Grätschsprung hinlegt, war ein Tänzer in Braunschweig. Nur kurz stand er auf der Bühne des Staatstheaters in Imre Keres’ neoklassischer Ballett-Compagnie, dann wurde er mit 25 als Beifahrer im Wagen eines Freundes Opfer eines Unfalls.

Mutter Randi Dohrin schildert unter dem Künstlernamen Apolline Ledoux in ihrem eben erschienenen Buch über den 2018 gestorbenen Sohn alles aus ihrer Perspektive. Die Nachricht vom Unfall ereilt die Sängerin kurz nach einem Liederabend. Die Blumen noch im Arm, geht sie ans Telefon, es ist die Intensivstation des Städtischen Klinikums. Sie erfährt, dass ihr Sohn nur 5 Prozent Überlebenschance hat. Er wird ins künstliche Koma versetzt. Doch der trainierte Tänzer schafft es. Sie solle schon mal Turnschuhe für die Reha kaufen, sagt eine Schwester. Als die Mutter damit ins Krankenhaus kommt, erfolgt die neue Diagnose: Sven wird querschnittgelähmt sein.

Dohrin schaltet in Kursivschrift immer wieder kurze, fiktive Dialoge mit dem Sohn ein. Manchmal sind es ihre eigenen Gedanken, manchmal seine Einsprüche, die sie zitiert. „Mein geliebter Sohn“ adressiert sie diese Passagen, auch mal „Lümmel“. Als Leser empfindet man sie manchmal als zu privat, darf man da zuhören? Andererseits sind sie Dohrins Mittel, um auch die Stimme des Sohnes einzubringen, denn die beiden so innig verbundenen Menschen werden fortan durchaus nicht immer einer Meinung sein.

Tatsächlich schildert Dohrin das Leben Svens nicht, um Mitgefühl zu heischen, sondern, ja, um an ihn zu erinnern, der als Tänzer keine prägenden Eindrücke mehr hinterlassen konnte. Vor allem aber, um die vielerlei Schwierigkeiten aufzuzeigen, die sich in solcher Ausnahmesituation für alle Beteiligten ergeben. Und doch auch um Mut zu machen, da Sven, siehe Titel, sein Leben ja trotz aller Einschränkungen für sehr lebenswert hielt. Ergreifend sind manchmal die kleinen Bemerkungen, etwa, dass er beim ersten Wannenbad nichts spürte: „Es war, als hätte ich keinen Körper mehr!“

Es gehört wohl zur deutschen Bürokratie, dass für Schmerzensgeld und Krankenkassenhilfen gestritten werden muss. Sven, der zunächst noch die Arme bewegen kann, aber Darm- und Blasenlähmung hat, braucht Pflegedienste. Er sitzt im Rollstuhl, kann zunächst noch Auto fahren. Seine Freundin zieht zu ihm.

Ein Problem sind die Schmerzen, die schon im Krankenhaus angesetzten Opiate machen ihn abhängig, auf Entzug reagiert er aggressiv, er lässt sich bei verschiedenen Ärzten gleichzeitig Privatrezepte ausstellen und diese von Taxifahrern einlösen. Durch die Injektionen zerstört er seinen rechten Arm, der amputiert werden muss. Keime und Wunden machen Klinikaufenthalte nötig, die er immer wieder vorzeitig abbricht. Dem körperlichen Ruin entspricht ein finanzieller. Doch die Mutter kämpft. Sie setzt einen Betreuer durch, wird es eine Zeit lang selber.

Svens (oft unvernünftige) Appelle rühren: Die Entwürdigung, nicht mehr über sich selbst entscheiden zu dürfen. Die Rigorosität im Krankenhaus, wo man ihm trotz Protests seinen Zopf abschneidet.

Nach dem Krebstod der Freundin tauchen falsche Freundinnen auf, die als Pfleger vor allem Geld abgreifen wollen. Die letzte Beziehung drängt die Mutter aus seinem Leben. Laut Dohrin keine Beziehung auf Augenhöhe, sondern ein „Angstgeschäft“. Aus Angst, ins Pflegeheim zu müssen, lässt er sich ausbeuten.

Am Ende wird ihr der Zugang ans Krankenbett verweigert, sie geht trotzdem hin, ein letzter Kuss auf die Stirn, schon am nächsten Morgen ist Sven tot. Dohrins Buch ist ein rührendes Dokument mütterlicher Liebe, viel psychologische Analyse, Report auch über menschliche Höchstleistungen und Grenzen der Menschlichkeit in den Kliniken.

Apolline Ledoux: „Hauptsache, ich lebe noch“. Roderer-Verlag, 16,80 Euro.