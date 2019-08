Hannovers Tanzfestival zeigt Stücke übers Tanzen

Hannover. Bei Tanztheater international im August in Hannover ist auch das bereits in Braunschweig erfolgreiche Choreographen- Duo Nader und Campos dabei.

Tanz ist Teil der Populär- und Hochkultur. Kaum eine Kunstform inspiriert sich so sehr von der gelebten Kultur auf Straßen, in Tanzhäusern und Diskotheken. Christiane Winter, Leiterin des Festivals Tanztheater international in Hannover, lädt vom 29. August bis 7. September daher besonders viele Choreographen ein, die ihren Weg zum Tanz und verschiedene Tanzformen reflektieren.

Wie Amala Dianor aus dem Senegal, der als einziger Schwarzer in einer französischen Grundschule in den Alpen mit Michael Jacksons „Moonwalk“ die Mitschüler begeisterte. Als virtuoser Hip-Hopper mischt er in „The Falling Stardust“ bis heute Hip-Hop, Ballett und zeitgenössischen Tanz (Orangerie Herrenhausen, 29. und 30. August).

Noch kühner greift Pera Faura aus Katalonien in „Sweet Tyranny“ Bewegungen aus Striptease, Porno, Musical und Disco auf, wenn er die süße Tyrannei von Travolta bis Swayze satirisch analysiert und daraus politische Konsequenzen zieht (Orangerie, 5. September). In seinem Solo „No Dance, no Paradise“ changiert er zwischen Fred Astaire, Cohen und Sterbendem Schwan (Musikhochschule, 6. September).

In Hillel Kogans „Schwan und Zuhälter“ widmen sich der schwule Choreograph und die feministische Primaballerina zwischen Tschaikowsky und Rap u.a. der ungeklärten Genderfrage im „Schwanensee“ (Ballhof, 4. September).

Galit Liss aus Israel hat eine Gruppe alter Frauen zum Tanzen gebracht. Unter dem Titel „Go!“ bieten sie den Sorgen ums Altwerden die Stirn (Orangerie, 3. September). Während Peeping Tom mit „Kind“ auf Entdeckungstour im (Bewegungs-)Kosmos der Heranwachsenden geht (Schauspielhaus, 1. September). Und Kaori Ito tanzt mit ihrem alten Vater das Wiedersehen nach langer Trennung, „weil ich den Worten nicht traue“, wie der Titel erklärt (Musikhochschule, 31. August).

Eher artistisch verblüffende Elemente bauen Guy Nader und Maria Campos in ihre Choreographien ein, wenn sie vom Werden und Wandeln erzählen und dabei die Tänzer in ein perfektes Perpetuum mobile verzahnen. In Folge ihrer Braunschweiger Erfolgs-Produktion „Perpetuum“ nun in ihrem neuen Stück „Set of Sets“ (Orangerie, 7. September).

Programm unter www.tanztheater-international.de

