Wie Johannes Brus die reine Kreatur zeichnet

Der Wolf hat`s wohl selten schwerer gehabt. Die einen würden ihn gern in die ewigen Jagdgründe ballern, wo immer er auftaucht. Die anderen feiern jede Wolfsfährte ab, als sei der Messias auf Erden zurückgekehrt. Da knallen nicht immer ganz bis zum Ende durchreflektierte Weltanschauungen aufeinander, dass du als Wolf am besten zusiehst, dass du das Weite suchst und ruhigen Unterschlupf findest.

Johannes Brus hat in seinem Mappenwerk ein Blatt dem Wolf gewidmet. Diese grautönige Grafik auf Büttenpapier vereint auf unaufgeregt-unterkühlte Weise all das, was unser Wolfsbild ausmacht: Der einsame Wolf, der sich nicht in die Karten gucken lässt. Den linken Lauf angehoben, vorsichtig tastend. Der eisgraue Umraum, in den Brus das Tier platziert, erinnert eher an eine Mondlandschaft, geheimnisvoll, irreal, bodenlos. Und legt vielleicht diese Interpretation nah: Leben auf dünnem Eis. Immer auf der Hut.

Derart entnommen aus dem eigentlichen wölfischen Natur-Umraum mit Unterholz und Fliegenpilz, Baumwipfeln und Lichtungen, tritt das Kreatürliche ganz rein, geradezu entblößt von aller romantischen, märchenonkeligen oder sonst wie gefärbten Metaphorik vor das Auge des Betrachters. In das Fell hat Brus geschrieben „Die Traurigkeit der Wölfe“. Das wäre gar nicht nötig gewesen.

Zehn gleichermaßen von der reinen Abbildung von Realität losgelöste Arbeiten zeigt Brus (77), unter vielem anderen Bemerkenswertem von 1986 bis 2007 Professor an der HBK Braunschweig, derzeit in der Galerie Jaeschke. Zehn Arbeiten sind nicht viel, rein quantitativ würde man wohl eher von einem Austellungchen sprechen. Aber was ist schon Menge. Zudem ist der Hintergrund interessant: Parallel zur Biennale in Venedig zeigte Brus in den Sale Monumentali der Biblioteca Nazionale Marciana unter dem Titel „Wild thought“ seine Werke von Wolf und Geier, Reiher und Nashorn, Giraffe und Hirsch.

Mal bei wikipedia nachgucken, was es mit dem Wilden Denken so auf sich hat: Wildes Denken geht auf den Ethnologen Claude Lévi-Strauss zurück. Er meinte damit die Denkweisen der naturnah lebenden Kulturen, die auf ganzheitlichen und mythisch erklärten Weltanschauungen beruhen. Alle Wesen, Dinge und Phänomene werden dabei durch einen allumfassenden, magischen Zusammenhang miteinander verbunden, der nicht auf rationalen Überlegungen beruht.

Wenn ich mir so dieses gewichtsmäßig doch eher kolossartige Nashorn betrachte, das Brus farblich verfremdet und dann auch noch zum Schweben bringt, oder den Raubvogel, dessen Augen taschenlampenartige Lichtlöcher sind, wie von innen heraus magisch strahlend oder suchend nach Beute, dann hat der Künstler das Wilde Denken des Ethnologen ganz faszinierend in Kunstsprache transformiert: Dass nämlich allem Leben etwas unheimlich Unerklärbares innewohnt. Dass es etwas Wunderbares ist, das im Gleichgewicht der Kräfte und Gewalten gehalten werden muss. Zu solch lohnenden Gedanken regt diese quantitativ bescheidene Ausstellung höchst eindrucksvoll an.

Galerie Jaeschke, Schuhstraße 42, bis 31. August.