Barocke Entdeckungen in der Peiner Jakobi-Kirche

Wer so programmatisch jugendlich auftritt, wie das Festival „Jung, Klasse, Klassik“, der muss liefern. In der Peiner Jakobikirche fand am Sonntag das Eröffnungskonzert mit dem Ensemble La Festa Musicale, beheimatet im norddeutschen Raum, statt. Auf dem Programm ausschließlich Barockwerke. Man ahnt: eine betörende Vielzahl von Tanzsätzen, festlich und dramatisch, aber eben doch konventionell.

Genau wie jetzt in Peine? Ja, aber doch ganz anders. Eine Novität: Zwischen den Musiknummern las der Autor, Journalist und Musiker Volker Hagedorn Nachdenkliches, versetzt mit Witz und Esprit. Und öffnete die Sinne des Publikums. Wer, so fragt er, hat die Stars der Musikhistorie gemacht? Wer hat gewichtet zwischen Superhelden wie Bach, vermeintlichen Handwerkern wie Telemann und Fußnoten wie Venturini? Letztlich seien es die Willkür des Konzertbetriebs und eine gewisse Genügsamkeit des Publikums, meint Hagedorn.

Dabei gäbe es so viel zu entdecken? Francesco Venturini beispielsweise. Der wurde 1698 Violinist der kurfürstlichen Kapelle in Hannover. Hinterlassen hat er ein schmales Œuvre. Aus seinen Concerti di camera spielt das Ensemble die Sonata XI für Streicher und zwei Flöten. Und tatsächlich, neue Töne. Eine spannungsvolle, funkelnde Ouvertüre. Ein ausgewogenes Klangbild, bei dem die Streicher den warmen Glanz der Flöten spiegeln, ein elegant sich wiegendes Menuett und eine kantable Sarabande mit einer betörenden Zwiesprache zwischen Solo-Flöte und Bassgruppe.

Eingerahmt wird diese intime Passage von einem zweigeteilten furios dahinwirbelnden Satz, der vor Vitalität und Energie geradezu birst. Interessant auch die perkussive, durchaus virtuose Behandlung des Kontrabasses mit staccatohaften Einschüben. Ob Venturini dem um zehn Jahre jüngeren Johann Sebastian Bach bekannt war? Vielleicht hätte er hier, wie damals üblich, für seine munter dahineilenden Satzfolgen Anleihen genommen.

Nun, Venturini verharrt bis heute in der musikhistorischen Kulisse. Ja, aus Willkür, vermutet Hagedorn. Extravaganzen waren die Musikhistoriker nicht auf der Spur. So auch nicht dem seinerzeit bekannten Giuseppe Valentini (1682-1753). Sein Concerto für vier Violinen in a-moll ragt aus dem barocken Einerlei. Das Largo ist eine Folge schmerzvoll düsterer Abstürze, berührend in ihrer konsequenten Wiederholung. Und dann, welch kunstvoller Effekt, ein fugiert einsetzendes Allegro voller Lebensbejahung. Es folgt ein tieftrauriges düster-fahles Grave, auch hier kontrastiert von einem irrlichternd hingehuschten Allegro.

La Festa Musicale beweist sich als ein sensibler, mit Farbigkeit und dynamischer Differenzierung aufspielender Klangkörper, abseits aller epochenhaften Routine. Wunderbar die Integration der Flöten in den Ensembleklang. Virtuos und empfindsam Brian Berryman als Solist in der Bachschen Orchestersuite in h-moll. Und eine solche Cembalokadenz wie im 5. Brandenburgischen Konzert, von Zvi Meniker wie eine sich mit endloser Energie fortzeugende Welle gestaltet, hört man auch nicht alle Tage. Langer Beifall. Und: Wort gehalten, ihr Veranstalter!

