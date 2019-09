Arnd Zeigler: „Seit 1974 bin ich verloren an den Fußball“

Braunschweig. Arnd Zeigler spricht vor dem Auftritt in Braunschweig über Tipprunden und seinen am heutigen Donnerstag startenden Podcast „Ball you need is Love“.

Fußball und Popmusik haben viele Gemeinsamkeiten. Der Meinung ist Fußball-Kolumnist Arnd Zeigler. Bevor er am nächsten Donnerstag in Braunschweig bei seinem bereits ausverkauften Auftritt bei „Kultur im Zelt“ über fußballerische Kuriositäten spricht, startet heute sein Podcast „Ball you need is Love“ auf Spotify und den Online-Känalen des WDR, in dem er alle 14 Tage mit Musikern wie Bela B. und Olli Dittrich ins Gespräch kommt. Stefan Lienert sprach mit dem 54-jährigen Bremer.

Arnd, die aktuelle Bundesliga-Saison ist drei Spieltage alt. Aktuell ist der VfL Wolfsburg die Nummer 1 im Norden, Werder Bremen auf Platz 2. Bleibt das so?

Wenn der VfL mit den Mitteln, die er zur Verfügung hat, nicht gelegentlich vor Bremen steht, würde er was grob falsch machen. Insofern ist das auch nicht auszuschließen, dass es so bleibt. Ich wünsche mir aber natürlich sehr als Bremer, dass da nochmal dran gedreht werden kann.

Aktuell steht Leipzig an der Tabellenspitze, die Bayern und Dortmund hatten überraschende Punktverluste. Wer ist am Ende oben?

Wenn es kein Running Gag wäre, würde ich Bayer Leverkusen zutrauen, dass sie ein Wörtchen mitreden. Aber ich glaube, dass Leipzig bewiesen hat, dass sie den Trainerwechsel ganz gut verkraftet haben, welcher der Mannschaft sogar einen kleinen Schub gibt. Und Borussia Dortmund wird sich auch nicht von Bayern abhängen lassen. Die Bayern wiederum haben durch die Neuverpflichtungen gerade nochmal rechtzeitig den Eindruck verwischt, sie kriegen nichts mehr gebacken auf dem Transfermarkt. Ich glaube, die drei haben daher das Zeug, die ersten drei Plätze eng aneinander unter sich aus zu machen.

Bist du eigentlich Mitglied in Tipprunden?

Leider ja. Schwieriges Thema.

Wieso?

Ich bin in vier Gruppen dabei und kann machen, was ich will. Es wird bei mir eigentlich nie was. Es gibt allerdings eine etwas anders funktionierende Tipprunde von der Deutschen Akademie für Fußballkultur, die habe ich vergangenes Jahr gewonnen unter 70 Leuten, darunter auch prominente Fußballer. Da muss man vor der Saison die Endtabelle tippen. Ich habe als Einziger, und das hat am Schluss den Ausschlag gegeben, Werder Bremen auf Platz 7 getippt. Und alle anderen hatten Werder auf Platz 12 oder 13. Am Ende hatte ich genau diese fünf Punkte Vorsprung. Es gab sechs Flaschen Wein. Generell sind Tippspiele bei mir aber immer eher ein großer Quell für Verdruss als irgendetwas Schönes.

Deine Show „Dahin, wo es wehtut“ haben bislang um die 50.000 Leute gesehen. Du hast also mehr als einmal das Weserstadion gefüllt. Was erwartet die Zuschauer darin?

Mein Ideal ist immer, für die Leute Gastgeber eines schönen Fußballabends zu sein, obwohl immer auch viele Menschen, die da sind, unterschiedliche Lieblingsvereine haben. In Braunschweig wird es ziemlich eindeutig sein, welche Mannschaft die größte Präferenz hat, aber es gibt auch Orte, in denen nicht klar ist, welcher Verein der stärkste ist. Und trotzdem hat es sich im Laufe dieser Tour so entwickelt, obwohl man über manche Vereine lacht oder andere sich Spott gefallen lassen müssen, dass dieser Abend immer sehr gut dazu geeignet ist, sich klar zu werden, warum wir Fußball so toll finden und warum wir auch dann Fußballfan sind, wenn wir einen Lieblingsverein haben, der abgestiegen ist und kein Geld mehr hat, der alles falsch macht und wo ich trotzdem immer wieder hingehe. Fußball ist ja letztendlich eine Quelle für ganz viel Kummer und Frust. Man gibt so richtig viel Geld aus für ein Spiel und opfert Zeit und Nerven. Bei manchen Vereinen macht das keinen Spaß, weil man genervt ist, dass der Verein eine falsche Entscheidung nach der anderen trifft, immer weiter den Bach runtergeht, und trotzdem bringt es ja einen nicht dazu, zu sagen, jetzt interessiere ich mich einfach nicht mehr für Fußball, sondern gehe stattdessen ins Theater. Man bleibt ja trotzdem dabei, weil man trotz allen Kummers eben auch sehr viel Gutes vom Fußball bekommt.

Was könnte die Braunschweiger bei deinem Gastspiel denn erwarten?

Ich bin aufgewachsen als Kind in der glorreichen Jägermeister-Trikot-Ära. Das waren meine ersten lebendigen Erinnerungen an Eintracht Braunschweig. Das Team hat im Uefa-Cup gespielt, und Paul Breitner war ja auch mal für eine Saison dort. Ich kann mir schon vorstellen, dass ich im Archiv mal schaue, ob ich aus der Ära etwas finde, weiß es aber noch nicht. Meistens handhabe ich das sehr spontan.

Seit einigen Jahren produzierst du „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“ fürs Radio. Wie viel Arbeit steckt in den zwei, drei Minuten? Gibt es Mitarbeiter?

Ich kann voller Stolz sagen, dass ich das ganz allein mache. Es gibt natürlich Situationen, wo mir Leute Tipps schicken. Aber ich mache das jetzt schon so lange und habe auch immer den Ehrgeiz, dass ich auf alles von allein komme. Ich übernehme ungern Dinge, die sich andere Leute haben einfallen lassen. Die eigentliche Arbeit ist nicht die Aufnahme am Donnerstag, sondern die ganze Woche durch fast alles zu gucken. Das klingt für Fußballfans nach einer total reizvollen Sache. Das Problem ist, ich muss mir auch die Spiele angucken, von denen ich schon seit zwei Tagen weiß, wie sie ausgegangen sind, wo aber in den Reportagen noch irgendetwas vorkommen könnte, was ich für den nächsten Radiobeitrag brauchen kann. Das ist dann reine Fleißarbeit, gerade bei einem langweiligen 0:0 in einem Gurkenspiel. Trotzdem weiß ich sehr zu schätzen, dass das ein Job ist, bei dem ich nur mit meinem Hobby zu tun habe und mit dem ich im Prinzip seit vielen Jahren meinen Lebensunterhalt bestreiten kann, weil ich mich einschließe und mich um nichts anderes kümmern muss als um Fußball. Das ist Fluch und Segen zugleich.

Worauf legst du bei deiner Recherche Wert?

Mir geht es gar nicht um einzelne Sätze oder Versprecher oder um die Wortwahl, sondern um eine Freude an der Sprache. Ich bin totaler Fan von Fritz von Thurn und Taxis, weil der immer eine total lebendige Erzählweise hatte und bei dem du ganz oft Sachen gehört hast, die in sich gar nicht witzig sind, wo aber Tonfall und Sprachmelodie total klasse sind. Natürlich sind aber Versprecher trotzdem schön. Karl-Heinz Rummenigge wollte irgendwann mal sagen, dass sich die Bayern in irgendeiner Sache nicht mit Ruhm bekleckert haben, hat aber dann gleich mehrere Redensarten durcheinander gebracht und auch noch einen Versprecher rein und sagte dann: „Wir haben uns nicht gerade mit Lorbeeren beklackert!“. So etwas bringe ich natürlich dann erstmal konsequent drei Wochen hintereinander. Aber in erster Linie versuche ich nicht, schadenfroh über Versprecher zu sein, sondern versuche aus denen irgendwas zu bauen, was ich dann noch lustiger finde. Und dafür ist eben jemand wie Fritz von Thurn und Taxis da, wo du eben nicht nur die gestanzten Standardsätze kriegst, sondern merkst, da ist jemand, der hat Freude am Erzählen, der ist auch enthusiastisch und klingt, als hätte er die Leidenschaft, die du als Fan hast, auch.

Am heutigen Donnerstag startet dein Podcast „Ball you need is Love“. Welche Verbindung gibt es zwischen Popmusik und Fußball?

Ich war immer schon, obwohl ich meist mit Fußball assoziiert werde, ein totaler Popmusik-Fan. Wann immer ich irgendwo in einer fremden Stadt bin, stellen sich für mich zunächst die beiden Fragen: „Wo ist das Stadion, wo ist der nächste gute Plattenladen?“ Ich habe gemerkt, dass das zwei Leidenschaften sind, die gut zusammen funktionieren. Man muss sogar sagen, die sind auf eine Art und Weise verwandt. Man sagt ja nicht umsonst, dass manche Fußballer eine Aura haben wie Popstars. Ich glaube auch, Fußball und Popmusik sind zwei Leidenschaften, die ursprünglich mal von ganz unten kamen. Es passt besser zusammen als Fußball und Operette. Und das ist auch meine Erfahrung mit den ersten Podcasts, die ich schon aufgenommen habe, dass es wirklich total ergiebig ist, mit einem Musiker, der großer Fan ist von einem Verein, mal über diese Leidenschaft zu reden. Der Podcast selbst ist eine tolle Form, solche Gespräche in Ruhe, unaufgeregt und mit viel Zeit zu machen. Oft merkt man, wenn du deinem Gegenüber Zeit gibst, fängt er an zu erzählen, öffnet sich, dann erfährst du persönlichste Dinge, die auch jeden Fan interessieren, weil man weiß, wie man selbst zum Fußball steht. Und obwohl man vielleicht aus einem anderen Background kommt, vereint die Liebe zum Fußball einfach uns alle, auf eine sehr besondere Weise.

Bela B. ist dein erster Gast. Was hat der Drummer der Ärzte mit Fußball zu tun?

Bei Bela B. ist es ganz spannend. Er ist St.-Pauli-Fan und Dauerkarten-Inhaber. Er bringt etwas mit, das ich nicht für möglich gehalten habe. Er ist erst mit 30 Jahren Fußball-Fan geworden. Nachdem er irgendwann von Berlin nach Hamburg gezogen ist, hat ihn jemand mal mitgenommen ans Millerntor, und er war auf Anhieb infiziert, von jetzt auf gleich. Ich habe früher immer gedacht, Fußball-Fan musst du zwingend als Kind werden, weil es sonst nichts Halbes und nichts Ganzes ist. Aber Bela hat in der doch vergleichsweise kurzen Zeit alles aufgeholt, ist ein absoluter St.-Pauli-Nerd und hat auch ganz viel Fachwissen. Ich dachte, das geht gar nicht.

Wie wurdest du infiziert mit dem Fußball-Virus?

Es ist ein sehr ungewöhnlicher Weg gewesen. Ich habe drei Geschwister; zwei Brüder, eine Schwester -- und alle sind deutlich älter als ich. Ich war also ein klassischer Nachzügler, was natürlich zur Folge hatte, dass meine Geschwister früher mehr durften als ich, unter anderem abends Fußballspiele gucken. Das heißt, immer wenn die Nationalmannschaft antrat, haben meine Brüder sich gefreut. Und ich war vier Jahre alt und wollte auch mitgucken. Und mich hat Fußball überhaupt nicht interessiert. Ich habe gemerkt, wenn ich so getan habe, dass ich das Spiel auch unbedingt gucken wollte, durfte ich mitgucken. Ich habe mich damals über Jahre übermüdet und desinteressiert rumgequält, damit ich mit meinen älteren Brüdern im Wohnzimmer abhängen und das abendliche Fußballspiel gucken darf. Und irgendwann habe ich gemerkt, jetzt hat es mich gepackt. Jetzt sind meine Brüder nicht mehr die Mega-Fans, aber mich berührt es wirklich. Dann bin ich eingeschult worden, und an meinem neunten Geburtstag war das Finale der WM in Deutschland. Spätestens da war ich für immer verloren an den Fußball.

War Bremen schon immer dein Lieblingsklub, oder doch erst die Bayern?

Es war in der Tat so, dass ich sozialisiert worden bin in der Zeit, als Werder Bremen eine furchtbar langweilige graue Maus war. Die ganzen 70er-Jahre hindurch haben die jedes Jahr gegen den Abstieg gespielt, waren immer so gut wie insolvent, haben ein baufälliges Stadion gehabt und eine Mannschaft ohne Stars. Das war nicht der erste Anlaufpunkt, den man sich als Kind sucht, wenn man sich faszinieren lassen möchte. Es gab aber die Nationalmannschaft mit Beckenbauer, Müller, Meier, Hoeneß, Breitner, das waren alles Bayern-Spieler. Beckenbauer war damals mein erstes Idol fußballerisch. Deswegen gibt es auch ein ganz erschütterndes Foto von mir, auf dem ich eine Bayern-Fahne in der Hand habe. Das zeige ich auch auf der Bühne. Und dann hat mich jemand mitgeschleppt zum Training von Werder. Das hat mich extrem angerührt, als ich gesehen habe, die kämpfen wirklich ums nackte Überleben. Und haben keinen Beckenbauer, der alles regelt. Ich habe angefangen mitzuleiden. Und auf einmal habe ich dringesteckt und dazugehört und die in meinen Augen ideale Entwicklung als Fan genommen: Drei Jahre gebangt um meinen Verein, abgestiegen, mit Eintracht Braunschweig zusammen übrigens. Dann aber kam Otto Rehhagel und mit ihm ein Jahrzehnt, in dem Werder Meister geworden ist und wenig später Europa-Cup-Sieger. Das ist ein unschätzbar wertvolles Geschenk, wenn man durch solch ein Auf und Ab als Fan geprägt wird, so wie man ja auch als älterer Eintracht-Braunschweig-Fan weiß: Der Verein war irgendwann mal Meister, ist im Moment in der dritten Liga. Vielleicht spielt er in drei Jahren aber wieder in der Bundesliga. Kann alles passieren.