„Das brennende Braunschweig – Zynismus in Öl

Um im Bild zu bleiben: Die Diskussion über Walter Hoecks Gemälde der bombardierten Stadt ist wieder entflammt. Es entstand nach dem Krieg im Auftrag der Staatsbank. Der Maler war ein eifriger Nazi. Darf man es deswegen in einer Ausstellung über gemalte Kriegsbilder nicht zeigen? Soll man es den Besuchern vorenthalten?

Das ist ein Skandal. Denn es erklärt das Publikum für unmündig. Und unterschlägt im politisch korrekten pädagogischen Furor spannende Fragestellungen: Ist das Bild eines Nazis automatisch ein Nazi-Bild – auch wenn weder Nazis noch Nazi-Symbole zu sehen sind? Warum hängen so viele Braunschweiger an dem Schinken, vor allem ältere? Weil es schön ist? Ist es eine Sünde, dass das Bild so schön ist?

Also: ausstellen ja. Unbedingt. Aber dann auch klar Position beziehen. Ja, es ist schön. Und: Ja, das ist in dem Fall eine Sünde. Die Komposition verklärt, ja mythifiziert die Szenerie auf pompöse, romantisch verkitschte Weise. Durch die warm orange leuchtende Strahlung auf der weißen Rauchsäule vor blassblauem Himmel. Durch das Aufstreben des Rauchs gen Himmel. Durch die erhabene, beinahe regenbogenartige Wölbung der Säule und ihre Auflösung in zartrosa Wölkchen. Durch die idyllische Bauernkate im Vordergrund.

Hier wird ein grausiges Ereignis zum glanzvollen Naturphänomen entrückt. Menschengemachter Horror wird zum faszinierenden, quasi übermenschlichen Himmelsfarbenspiel umgelogen. Der Tod einer Stadt wird zu einer Art Feuer-Feier. Das macht das Bild inhuman. Selbst wenn das brennende Braunschweig an jenem Tag so ausgesehen haben sollte: Man darf es so nicht malen! Zum Vergleich betrachte man Picassos Bild der im Spanischen Bürgerkrieg bombardierten Stadt Guernica. Es gibt gute Gründe, Hoecks schicksalhaft orgelnde, das selbstverschuldete Elend mit hohlen Pathosformeln verschleiernde Ästhetik faschistisch zu nennen. Angesichts des menschlichen Elends ist es in jedem Fall ein einziger in Öl geronnener Zynismus.