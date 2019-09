Mnozil Brass kennt keine Tabus

Gold. Ganz unbescheiden „Gold“ lautet der Name der aktuellen Show von Mnozil Brass. Seit sich 1992 aus dem Musikantenstammtisch im Wiener Beisl von Josef Mnozil eine inzwischen vielfach preisgekrönte Combo formierte, haben sich wahrlich einige Schätze angesammelt. Die aus Sicht der sieben Bläser edelsten gab es am Freitagabend bei „Kultur im Zelt“.

Mnozil Brass – das sind Thomas Gansch (43), Robert Rother (50) und Roman Rindberger (45, Trompete), Leonhard Paul (52), Gerhard Füßl (50) und Zoltán Kiss (39, Posaune) sowie Wilfried Brandstötter (49, Tuba). Paul und Brandstötter tragen Professoren-Titel, alle könnten bei den Philharmonikern spielen. Doch ihnen macht offenkundig „angewandte Blechmusik für alle Lebenslagen“ mehr Freude als Hochkultur im Orchestergraben. So spielen sie pro Jahr etwa 90 Shows in aller Welt (es waren auch schon mal 140): Sie performten Opernparodien bei den Salzburger Festspielen und in Bayreuth, spielen nächstens im Wiener Konzerthaus und im Leipziger Gewandhaus – oder eben auch in der Heidmarkhalle Bad Fallingbostel und beim Zeltfestival im Braunschweiger Bürgerpark.

Mnozil Brass bei Kultur im Zelt. Foto: Rüdiger Knuth

Bei Eigenkompositionen mit so sprechenden Titeln wie „Moldavia“ oder „Ungarische Schnapsodie“ zeigen die Sieben ihre Klasse. Höchste Lagen, komplizierte Harmonien, rasend schnelle Läufe, mehrstimmiger Gesang – alles kein Problem. Der Sound ist fett, ein Piano ziemlich selten. Als Brandstötter mal wie ein brünftiger Hirsch in die Tuba röhrt, schnattern draußen an der Oker die Enten. Das röhrende Tiefblech ist Teil einer „Uraufführung“, in der avantgardistische Gegenwartsmusik parodiert wird. Im dritten Akt muss Solist Rother auf Anweisung des Dirigenten Gansch eine Banane verzehren, die Schale fliegt in hohem Bogen ins Publikum. Auf Unvorbereitete mag dies verstörend wirken, für Mnozil-Kenner ist es ein Riesenspaß.

Unbändiges Staunen im Publikum löst eine Zeitlupen-Nummer aus, in der Trompeter Rindberger erst von Posaunist Kiss niedergestreckt und zu Morricones „Lied vom Tod“ zu Grabe getragen wird, um mit Al Hirts Trompetensolo „Green Hornet“ aufzuerstehen. Mnozil Brass ist einfach nichts heilig: Sie parodieren Tarantino und Italo-Western, mafiösen Machismo und Schlagerkitsch, Ballett und Opernbetrieb.

Mnozil Brass bei Kultur im Zelt. Foto: Rüdiger Knuth

Um das Mnozil-Prinzip zu erklären, eignet sich vielleicht am besten die Ouvertüre zu Johann Strauss’ Operette „Die Fledermaus“. Es geht klassisch los – für ganze zwölf Takte. Dann wird ein Allegretto-Teil verjazzt, ehe Gansch zu Tröte, Pfeife und Kuhglocke greift. Der Walzer gerät zu einer Balkan-Brass-Nummer mit Paso-Doble-Elementen, an deren Höhepunkt Gansch gleichzeitig Trompete und Flügelhorn spielt. Natürlich will ihm Rother nacheifern – doch der hält die Instrumente falsch herum, sucht sein Mundstück und ist schließlich völlig konsterniert. Damit nicht genug – es folgen noch Mariachi, Rindbergers vom kastratenartigen Gesang seiner Kollegen begleiteter Versuch, einer Hirtenschalmei brauchbare Töne zu entlocken und ein klanggewaltiges Finale, bei dem sich Mussorgsky, Borodin und Strauss die Klinke in die Hand geben. Dem allem folgt großer Applaus, die Leute trampeln mit den Füßen auf den Zeltboden.

Was ist das nun? Comedy? Blechbläsermusik auf höchstem Niveau? Jedenfalls eine ziemlich eigene Mischung aus Blasmusik, Klassik, dem musikalischen Erbe Österreich-Ungarns, Jazz, Pop, Schlager und einer gehörigen Prise Wiener Schmäh. Das Mnozil-Prinzip passt in keine Schublade, es macht einfach Spaß. „Wollen wir noch eine CD kaufen“, fragt nach den beiden Zugaben ein Sohn seinen Vater. Antwort: „Nee, das muss man live gesehen haben!“

https://www.youtube.com/watch?v=0_jnVbQ7FUU