Filmfest Braunschweig eröffnet mit Filmkonzert „Das Piano“

Braunschweig. Das Staatsorchester begleitet am 19. November in der Braunschweiger Stadthalle live das oscargekrönte Drama von Jane Campion.

Das bewegende Drama um eine scheinbar stumme britische Pianistin, die im 19. Jahrhundert an einen grimmigen Farmer in Neuseeland verheiratet wird, der ihr das Klavierspielen verbietet, heimste vor 25 Jahren gleich drei Oscars ein, unter anderem für Holly Hunter als beste Hauptdarstellerin. Zur Eröffnung des Braunschweiger Filmfestes begleitet das Staatsorchester erstmals in Deutschland live die Vorführung des Klassikers mit der Original-Filmmusik von Michael Nyman (die allerdings keine Auszeichnung erhielt). Der Vorverkauf für die Aufführung am Dienstag, 19. November, in der Braunschweiger Stadthalle unter Leitung von Andrew Berryman startet am Mittwoch, 25. September.

Live gespielte Musik zu bewegten Bildern ist auch bei der 33. Auflage des Festivals ein Schwerpunkt. Als weiteres Novum ist die Begleitung eines Videospiels geplant. Am 20. November untermalt das Staatsorchester eine Projektion des Videospiels „Stories: The Path of Destinies“. Je nachdem, wie der Gamer Sebastian Foerster seine Figur steuert und welchen Verlauf das Spiel nimmt, muss das Orchester aktuell reagieren.

Die Filmkomponisten-Retrospektive ist Helmut Zerlett gewidmet.