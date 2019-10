Braunschweiger Bildhauer Emil Cimiotti gestorben

Es war seine erste Großschau in Braunschweig, und zugleich die letzte. Als Cecilie Holberg 2013 Emil Cimiotti eine Werkschau im Städtischen Museum widmete, war der ehemalige HBK-Professor schon 85, betonte aber, dass er jeden Tag in sein Atelier in Hedwigsburg bei Wolfenbüttel gehe, um künstlerisch...