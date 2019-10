Nico Hofmann erhält Carl Laemmle Produzentenpreis

Der mit 40 000 Euro dotierte Carl Laemmle Produzentenpreis geht im kommenden Jahr an den Geschäftsführer des Filmunternehmens UFA, Nico Hofmann. Er wird für sein "herausragendes bisheriges produzentisches Gesamtschaffen" geehrt, wie die Produzentenallianz am Montag mitteilte.

Der 1959 in Heidelberg geborene und in Mannheim aufgewachsene Hofmann zählt zu den bedeutendsten Film- und Fernsehproduzenten Deutschlands. Die von ihm produzierten Serien "Unsere Mütter, unsere Väter" und "Deutschland 83" erhielten den International Emmy Award. Darüber hinaus war Hofmann als Produzent etwa für die Verfilmung von Hape Kerkelings Roman "Ich bin dann mal weg" verantwortlich, der mehr als zwei Millionen Zuschauer erreichte. Aktuell läuft das von Hofmann produzierte Musical "Ich war noch niemals in New York" in den Kinos.

Der Preis ist nach Hollywood-Pionier Carl Laemmle (1867-1939) benannt, er soll im März zum vierten Mal in dessen Geburtsstadt Laupheim (Baden-Württemberg) verliehen werden. Laemmle wanderte 1884 in die USA aus und gründete später die Universal-Studios. 2017 erhielt Roland Emmerich als erster den Preis, der von der Stadt und der Produzentenallianz vergeben wird. Es folgten Regina Ziegler und Stefan Arndt.