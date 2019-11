Prix Goncourt für Jean-Paul Dubois

Der französische Literaturpreis Prix Goncourt geht in diesem Jahr an den Autor Jean-Paul Dubois. Der 69 Jahre alte Schriftsteller erhält Frankreichs begehrte Literaturauszeichnung für "Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon" (etwa: Nicht alle Menschen leben auf derselben Weise auf der Welt) wie die Jury am Montag in Paris mitteilte. Dubois, im südfranzösischen Toulouse geboren, konnte sich im zweiten Wahlgang gegen die Bestsellerautorin Amélie Nothomb durchsetzen.

Das Buch des ehemaligen Journalisten und studierten Soziologen handelt von Paul Hansen, der in Kanada in einem Gefängnis sitzt. In seiner Zelle lässt er sein Leben Revue passieren. Am Schluss erfährt der Leser, welche Ereignisse zu der Verurteilung des sympathischen, wohlgesinnten und freundlichen Mannes geführt haben. Von Dubois sind mehr als 20 Bücher erschienen, darunter auf Deutsch "Ein französisches Leben" und "Der Fall Sneijder".

Wären die Romane von Dubois aus dem Englischen übersetzt, hätte er einen Status, der mit dem von John Irving oder William Boyd vergleichbar wäre, sagte der Präsident der Jury der Académie Goncourt, Bernard Pivot, laut französischer Nachrichtenagentur AFP. Für "Ein französisches Leben" gewann Dubois 2004 bereits den französischen Literaturpreis "Femina".

Der Prix Goncourt ist mit symbolischen 10 Euro dotiert und wird seit 1903 vergeben. Die Auszeichnung kurbelt vor allem die Verkaufszahlen an. Sie wird von einer zehnköpfigen Jury vergeben.

Der zeitgleich vergebene Prix Renaudot ging an Sylvain Tesson für "La panthère des neiges" (etwa: Der Schneepanther). Das Buch des 47 Jahre alten Schriftstellers handelt von einer einzigartigen Begegnung, in deren Mittelpunkt ein Schneepanther steht.