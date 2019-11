Soziale Medien im Fokus beim Filmfest Braunschweig

Die schönste Zeit des Lebens. Das Abitur geschafft, das Mittelmeer glitzert in lauter Sonnenscherben, das Segelboot gleitet zwischen Inseln durchs blaugrüne Wasser. Sie könnten so entspannt sein, so glücklich, die drei jungen Schönen an Bord.

Aber da sind eben diese Dinger. Und die machen Stress. Die Mädchen starren gebannt darauf, als sei die Mittelmeer-Kulisse nur ein Hintergrund-Video fürs wahre Leben. Und das findet eben kaum je auf dem Boot, sondern in den Smartphones statt: Tinder-Dates und der Kampf um Likes. Gleich zu Beginn schließen die drei einen verhängnisvollen Pakt: Alles kann fotografiert alles darf gepostet werden.

Wir haben einen Blick in die Filmfest-Reihe „Beyond“ geworfen, welche nicht nur die neuesten, oft schrägen Arbeiten junger Filmästheten präsentiert, sondern diesmal auch unter dem Titel „Self-Display“ Prognosen der gesellschaftlichen Umkehr zwischen realer und virtueller Welt. Birgt die Masseneinwanderung in die sozialen Medien bei gleichzeitigem Abschied von der Idee des Privaten horrible Visionen? Oder doch auch utopische?

Der Spielfilm „Likemeback“ des Italieners Leonardo Guerra Seragnoli ist ein vergleichsweise konventionell gemachter Film: Pathos, Witz, Krise und Katastrophe einer Teenager-Freundschaft. Liebeslust und -leid. Zumeist in Nahsicht auf die Gesichter. Auch bei den Figuren bleibt er bei den üblichen Angeboten solcher Coming-of-Age-Filme. Da ist bei den erfrischend ungekünstelt agierenden jungen Frauen jenes Schwanken zwischen Abgebrühtheit und Unsicherheit, zwischen kessen Sprüchen und Sehnsucht, zwischen naiven Freundschaftsträumereien und der Wirklichkeit von Egoismus und Verrat.

Auch die Moral bleibt konventionell: Diese Mädchen sind abhängig. Statt zu entspannen, klammern sie sich krampfhaft an die Handys, aus denen sie ihren Selbstwert saugen. Als ein Smartphone über Bord geht, beginnt das Verhängnis. Leichtfertig verspielen sie zugunsten medialer „Freunde“ ihre echte Freundschaft. Als die Grenze zum Intimen endgültig überschritten wird, stellt sich heraus: Der Preis war hoch, die Erfolge im Netzt schal.

Nun ja, schon klar. Der Zuschauer hat diese pädagogisch unterminierte Stoßrichtung bald begriffen und wünscht irgendwann, dass doch alle Handys ins Wasser rutschen mögen. Was würde dann aus den dreien? Wäre spannend.

Und doch schimmert am Ende womöglich wider Willen des Regisseurs doch eine verquere Utopie durch. Was wäre, wenn das Versenden von Intimitäten gar nicht mehr so schlimm wäre? Weil es soviel davon im Netzt gibt? Wäre die Welt nicht einfacher, wenn statt des Handys unsere Privatheit über Bord ginge? Wenn tatsächlich alle alles mit allen teilen könnten?

Bei genau dieser Frage dreht ein anderer Film der Reihe die Gedankenschraube weit härter an: „Searching Eva“, eine sperrige, experimentelle, Geduld fordernde Arbeit von Pia Hellenthal, bei der noch nicht einmal das Genre so recht klar wird: Spielfilm oder Doku? Die dünne, rätselhafte 25-jährige Eva gibt es wirklich. Aus zerrütteter Familie von Italien nach Berlin gegangen, Sexarbeiterin, Autorin, Modell, drogensüchtig. Die Filmemacherin hat sie über längere Zeit in ihrem Alltag beobachtet. Sehr nah. Sogar beim Sex, dem erkauften wie dem erwünschten, ließ Eva sich filmen. Außerdem stellt sie ihr Leben fortwährend im Netz aus. Eingeblendet werden Kommentare dazu: verächtliche, abweisende, aber auch ermutigende und dankbare.

Hier verwischen sich auf irritierende Weise echtes Leben mit gespieltem (denn inwieweit Eva spielt, wenn sie gefilmt wird, weiß man nicht). Zugleich verschmelzen Evas reale und ihre Netz-Existenz. Ihre Spuren im Internet kümmern sie nicht. Privatheit ist in diesem befremdlichen, aber doch auch utopischen Lebensentwurf gar nicht mehr vorgesehen.