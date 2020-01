Die Band Brenner spielte bei der Silvesterparty in Berlin

Da schlägt sogar beim ansonsten coolen Rocker das Herz ein wenig schneller. Hunderttausende Zuschauer vor Ort, dazu Millionen an den TV-Geräten – mit ihrem bislang größten Auftritt haben die fünf Musiker von Brenner an Silvester ein außergewöhnliches Bandjahr abgeschlossen. Die Formation um den Gifhorner Bassisten Volker Schlag und den Wolfsburger Gitarristen Marc Beierstedt stand im Programm der gigantischen Jahresabschlussparty am Brandenburger Tor in Berlin.

In der siebenminütigen Spielzeit präsentierte die Band in einer feurigen Bühnenshow die Songs „Die Jungs“ und „Alles was ich will“ – allerdings, wie die allermeisten Künstler der viereinhalbstündigen Mega-Fete, im Voll-Playback.

Es gibt wenige deutsche Acts, die im Jahr 2019 wie Brenner einen solch großen musikalischen Spagat hingelegt haben. Im April stand die Gruppe gemeinsam mit Florian Silbereisen auf der TV-Bühne und präsentierte den Roland-Kaiser-Song „Die Gefühle sind frei“. Der Moderator und die fünf Musiker sind leidenschaftliche Motorrad-Fans.

Die große Party vor dem Brandenburger Tor

Ende Juli trat das Quintett beim Wacken-Open-Air auf. Vor allem der Song „Richtung Alaska“ sei bei Rocker-Treffen sehr beliebt, erzählen die Musiker Minuten vor ihrem Auftritt. Die musikalische Nische zwischen Schlager und Rock, in der sich die Band sieht, sei von vielen dankbar angenommen worden.

Ihr Debütalbum, das im März auf den Markt kam, entstand gemeinsam mit Vincent Sorg, der unter anderem bereits für die Toten Hosen und Broilers produzierte. Ein neues Album ist geplant, Ende dieses Jahres soll es folgen.