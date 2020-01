Das perfekte Wochenende: Nichtstun – aber mal so richtig

Philipp Engel macht an seinem perfekten Wochenende am liebsten nichts...

Vor meinem Fenster sehe ich, wie sich weißer Dampf aus dem Schornstein des Hauses gegenüber kräuselt und vor dem kahlen Baum im Wind vergeht. Ich brauche kein Thermometer, allein aus dem fahlen Licht der tiefhängenden Sonne ist klar zu erkennen: Es ist saukalt, Minusgrade, denn es ist Januar, die letzten Reste von Silvester liegen noch herum. Wer sein Auto benutzen will, muss kratzen, und mit ein bisschen Pech rutscht man auf dem Raureif aus und liegt dann da.

Faulenzen mit dem Segen eines großen Philosophen

Es ist der perfekte Zeitpunkt, um endlich einmal ohne schlechtes Gewissen dem Philosophen Blaise Pascal nachzueifern. Der lebte von 1623 bis 1662 und wusste schon damals: „Alles Unglück der Menschen kommt davon her, dass sie nicht verstehen, sich ruhig in einer Stube zu halten.“ Es ist Winter und mein perfektes Wochenende ist, zu Hause auf der Couch zu bleiben und einfach mal gar nichts zu tun.

...außer sich ab und an zu wenden. . Foto: Philipp Engel

Natürlich muss auch der Faulenzer sich vorbereiten. Am Freitag steht ein Einkauf an. Weil das Wochenende vor allem im Energiesparmodus stattfinden soll, gibt es Tiefkühlpizzen. Ist aber eigentlich schon zu hochschwellig: Wer will schon aufstehen, den Ofen anstellen und sich dann dem Zwang unterwerfen, nicht spontan einschlafen zu dürfen? Die Tiefkühlkost ist also nur für den Notfall, falls es den Körper nach einer „ordentlichen“ Mahlzeit verlangt. Grundnahrung an diesem perfekten Wochenende sollte mit einem einfachen Tütenaufreißen verfügbar sein, kein Besteck benötigen und darüber hinaus den Spiegel von Glückshormonen möglichst brutal nach oben treiben. Also: Chips, Schokolade, Kekse, Weingummi. Für die Substanz Doppelkekse und Frischei-Waffeln. Joghurt benötigt einen Löffel, ich behelfe mir mit Joghurt-Drinks. Die haben genau soviel Zucker, sind aber leichter zu konsumieren.

Was nicht in den Kühlschrank muss, wird niedrigschwellig verstaut: Direkt neben der Couch. Die steht frontal zum Fernseher und erfahrungsgemäß muss man sich ab und an wenden. Der erfahrene Faulenzer kennt die Tricks und verteilt die Süßigkeiten auf beide Enden der Couch: Man will sich ja beim Zugreifen nicht zuviel bewegen.

Der Einteiler, die nächste Stufe der Jogginghose

Der letzte Schritt hin in den Faultiermodus: Der Einteiler, eine Art Overall aus weichem Stoff (wichtig: mit Kapuze). Wahlweise darf es auch die Jogginghose sein. Dazu auf jeden Fall warme Socken, nichts stört das intensive Abhängen mehr als kalte Füße. Empfehlenswert sind im Outdoorladen erhältliche Socken aus Merinowolle, die kann man bis Sonntagabend tragen, ohne dass sie stinken.

Profitipp: Wenn man direkt nach dem Heimkommen eine Wärmflasche erhitzt und in die Couchdecke einwickelt, ist es schon warm, wenn man sich endlich hinlegt. Dann ist der Moment der Desozialisierung nahezu perfekt: In gemütlicher Klamotte ab auf das vorgewärmte Sofa, das Smartphone mindestens in den Lautlos-Modus. Wichtig ist, dass alle Wecker ausgestellt sind.

Und jetzt steht es frei: Schlafen, Serien-Suchten, Fernsehen, Musik hören, Lesen oder einfach nur die Decke anstarren. Meine Option für den Anfang: Serien. Und dabei finde ich es absolut legitim, mir Serien anzusehen, die ich schon kenne. Das hat zwei Vorteile: Ich weiß, dass die Unterhaltung gut ist und ich nicht enttäuscht werde. Es ist ein wenig wie ein Treffen mit alten Freunden. Und ich kenne die Geschichte schon, kann also ganz entspannt entschlummern, während sich in Westeros die Menschen die Köpfe einschlagen oder Mr. Robot den Weltuntergang herbeihackt.

Eine Nacht auf der Couch machen die Knochen nicht mehr mit

Der Freitag endet damit, dass ich auf dem Sofa einschlafe, während die erste Staffel Game of Thrones durchläuft. Irgendwann nachts schleppe ich mich dann ins Bett rüber. Eine Nacht auf der Couch machen die nicht mehr ganz so jungen Knochen dann doch nicht so gut mit. Schön dabei: Ich blicke nicht auf die Uhr, achte nicht drauf, wann ich einschlafe und wann ich aufwache, ich lebe nach Biorhythmus.

Und der weckt mich dann am frühen Samstagnachmittag. Ich schaue nicht auf die Uhr, die ungefähre Uhrzeit ist erkennbar am Dämmerlicht draußen. Irgendwas zwischen 10 und 16 Uhr, die Sonne ist noch nicht untergegangen, Hell ist es aber auch nicht. Egal. Die Luft in der Wohnung steht, alle Heizungen sind an, die Nase verstopft, der Mund trocken. Kurze Resozialisierung: Einmal durchlüften, Zähne putzen und einen Liter Wasser trinken.

Immer genug Wasser trinken beim Nichtstun!

Eine echte Gefahr bei Rumhängen auf hohem Niveau: Ich trinke nicht genug und wenn, dann nur Schrott, wie Cola oder Joghurtdrink. Kein Wasser. Also rein damit.

Das muss dann aber auch reichen. Die ganze Woche rennt man dem Selbsterhalt hinterher, immer pünktlich, ausgeschlafen, frisiert und geduscht. Genau diesem Gerenne gilt es ja entgegenzuwirken. Nach der Morgentoilette also direkt wieder ab auf die Couch.

Weil es an diesem Wochenende keine Pflichten gibt, besteht auch keine Pflicht, das Smartphone zu ignorieren. Ich schaue drauf, stelle fest, dass mich das alles nicht interessiert und lege es wieder weg. Der Fernseher zeigt mir weiße Wanderer und den nahenden Winter, draußen frostet es vor sich hin, um das Sofa stapeln sich die aufgerissenen Chips-Tüten und Schokoverpackungen. Da es sowieso gefühlt durchgehend dunkel ist, verliere ich das Zeitgefühl und schlafe irgendwann auf der Couch ein.

Nur wer rumhängt, weiß Arbeit wieder zu schätzen

Am Sonntag wird es dann langsam anstrengend, aber wer den Effekt eines ausgiebigen Rumhängens wirklich auskosten will, der muss jetzt weich bleiben: Und weiter nichts tun. Gut, das Liegen auf dem Sofa geht langsam auf den Rücken und zweieinhalb Staffeln Game of Thrones an anderthalb Tagen sind auch ein bisschen viel. Aber nein, dem Drang, wieder zu einem vollwertigen Mitglied der Gesellschaft zu werden, widerstehe ich noch. Ich bleibe im Bett und lese. „Todesmarsch“ von Richard Bachmann ist ein perfektes Buch dafür, nicht zu lang, nicht dumm, aber auch nicht zu anspruchsvoll. Wichtig ist, dass am Ende Chipskrümel das Bettlaken säumen. Höchstes Niveau: Ich esse Schokolade im Bett, Teile davon schmelzen und verschmieren zwischen mir und Bettdecke.

So ein Abhäng-Wochenende muss Spuren hinterlassen: Die Couch zerwühlt, leere Verpackungen im Wohnzimmer, das Bett dreckig und ich selbst auch. Erst wenn mir Ordnung und Sauberkeit mehrere Stunden ein Bedürfnis waren, darf ich dem nachgeben und anfangen aufzuräumen, zu putzen, das Bettzeug zu waschen. Am Ende des Tages gibt es eine ausgiebige Session in der Badewanne, ins Bett gehe ich am Sonntagabend mit dem leichten Gefühl, dass mir die Decke auf den Kopf fällt. Jetzt freue ich mich auch wieder auf Montag, sinnvolle Tätigkeiten, ordentliches Essen und eine Struktur im Tag.

Der Winter ist wahrlich für wenig gut. Aber dafür, ein Wochenende auf höchstem Niveau rumzuhängen, ist er nahezu ideal. Danke, Januar!